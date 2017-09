Saisie de 1,2 kg d’Ice à l’aéroport : 4 suspects écroués

Les quatre suspects, interpellés lundi à la suite de la saisie de 1,2 kg d’Ice dans les bagages d’un passager en provenance de Los Angeles, ont été mis en examen vendredi pour trafic d’Ice et placés en détention provisoire à Nuutania.

Après quatre jours de garde à vue, les quatre suspects interpellés lundi à la suite de la saisie de 1,2 kg d’Ice à l’aéroport ont été déférés vendredi matin au parquet. Le procureur a demandé l’ouverture d’une information judiciaire pour « trafic de produits stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment et détention d’arme » et confiée au juge d’instruction, Thierry Fragnoli. Les quatre suspects, trois hommes et une femme, ont été mis en examen dans la foulée et placés en détention provisoire à Nuutania. Deux d’entre eux sont bien connus des services d’enquête pour trafic de stupéfiants et ont déjà séjourné en prison. Les deux autres sont le passager qui transportait la drogue et une femme qui l’accompagnait dans l’avion.

A l’origine de cette nouvelle affaire de trafic d’Ice, une longue enquête inter-service menée par la gendarmerie, la Direction de la sécurité publique (DSP) et le Groupement d’intervention régional (GIR). Enquête qui a débouché lundi matin sur une saisie de 1,2 kg d’Ice dans les bagages d’un passager en provenance de Los Angeles. Les quatre interpellations ont été menées dans la foulée. Plusieurs perquisitions ont également été organisées, notamment au domicile des suspects. Les enquêteurs n’ont pas retrouvé de drogue supplémentaire, mais ont saisi une arme à feu.