Saisie record de cigarettes de contrebande à Nouméa

Plus de 75 tonnes de cigarettes de contrebande ont été découvertes et saisies à Nouméa dans un cargo en provenance de Chine. Elles auraient été destinées à l’Australie, et leur valeur est estimée à quatre milliards de francs.

C’est à la faveur d’une escale provoquée par de mauvaises conditions météo que le douanes de Nouvelle-Calédonie ont découvert, le 5 février, 75 tonnes de cigarettes dans un cargo battant pavillon tanzanien, en provenance de Chine. La valeur marchande de la prise est estimée à plus de 4 milliards de francs. Les autorités soupçonnent que la destination finale de cette marchandise de contrebande était l’Australie, où un paquet de cigarettes coûte plus de 4 000 francs.

Cette saisie, révélée par La Voix du Caillou, pourrait être la plus importante réalisée par la douane française. Le capitaine, qui a reconnu les faits d’après Calédonie La 1ère, risque selon les réquisitions du procureur une peine de dix mois de prison avec sursis, une amende de 40 millions de francs, la confiscation du navire et la destruction de la marchandise.