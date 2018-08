Salma Hayek et François-Henri Pinault se remarient à Bora Bora

Salma Hayek et son mari, l’homme d’affaires français, François-Henri Pinault, ont renouvelé leurs vœux de mariage à Bora Bora lors d’une cérémonie traditionnelle. Une surprise pour l’actrice qui a partagé quelques photos sur son compte Instagram.

Fin de vacances en beauté pour Salma Hayek. L’actrice a séjourné quelques semaines sur l’île de Bora Bora en compagnie de son mari, l’homme d’affaires français, François-Henri Pinault. L’occasion pour ce dernier de préparer une surprise à son épouse. Le couple a en effet renouvelé ses vœux de mariage lors d’une cérémonie traditionnelle polynésienne à Bora Bora.

En légende des quelques photos postées sur Instagram, Salma Hayek explique qu’elle croyait aller au spa, ce qui explique sa tenue plutôt décontractée. Durant la cérémonie, célébrée sur la Coral Beach, le couple s’est vu donner des noms polynésiens Manahere Tane et Manahere Vahine. Salma Hayek et François-Henri Pinault sont mariés depuis 2009. Une nouvelle fois, les clichés des stars en vacances en Polynésie ont été repris par la presse nationale et internationale.