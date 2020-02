Salon du tourisme : des pensions, des promotions… Mais pas Air Tahiti

Le très populaire salon a ouvert ses portes ce vendredi à Mamao, et elles le resteront jusqu’à dimanche soir. Si près de 250 pensions, agences de voyages et autres prestataires jouent le jeu des stands et des bons plans, la compagnie domestique avait fait savoir de longue date qu’elle ne pourrait pas participer.

Une centaine de personnes se sont engouffrées dans les allées du salon à Mamao dès l’ouverture des portes, ce vendredi matin. Et pourtant les organisateurs le savent : l’absence d’Air Tahiti – officiellement pour cause de migration de sa plateforme de réservation – pourrait peser sur l’affluence de cette 24e édition du Salon du Tourisme. Lionel Teihotu, responsable des événements chez Tahiti Tourisme, rappelle que ce sont les prestataires de la Presqu’île, de Moorea ou des archipels qui ont tenu à maintenir l’événement. Et assure que le public pourra tout de même trouver de « belles opportunités » du côté des agences de voyages, des hôtels ou des pensions.

C’est la ministre du Tourisme Nicole Bouteau qui a inauguré le salon, en compagnie, notamment du maire de Papeete, Michel Buillard. L’occasion, bien sûr, de faire un point sur l’état du secteur touristique. Et les nouvelles sont bonnes : avec près de 300 000 visiteurs, dont 235 000 arrivées par avion estimées, 2019 renoue avec des sommets que le pays n’avait pas côtoyés depuis le début des années 2000. L’ISPF le confirme dans ses chiffres du mois de novembre, publiés ce matin : +11% de fréquentation et +20% de nuitée par rapport à l’année dernière. Les retombées, elles, marquent un record historique : 65 milliards de francs de recettes touristiques sur l’année, soit +30% en 5 ans.

Le coronavirus inquiète le secteur

Au milieu de ces bonnes nouvelles, quelques inquiétudes, qui viennent de l’international. La crainte d’une crise financière pèse bien sûr toujours sur le tourisme – tout le monde a en tête le coup d’arrêt imposé par la crise de 2008 – mais c’est aussi l’épidémie de coronavirus qui créé l’inquiétude. Nicole Bouteau ne le cache pas : les hôtels et compagnies polynésiennes ont enregistrées beaucoup d’annulations de séjour de la part des touristes asiatiques, un marché déjà mal en point. Mais pour la ministre, quel que soit l’évolution de l’épidémie, le fenua saura rebondir.

À noter que pour ceux qui raterait ce salon du Tourisme, la prochaine édition doit avoir lieu en septembre. « Avec Air Tahiti, cette fois pas d’excuse », sourit Nicole Bouteau. Le salon pourrait aussi bénéficier des rénovations du site de Mamao promises pour les mois à venir par TNAD.