Sans surprise, Heiura–Les Verts appelle à voter bleu ciel au 2e tour

Heiura-Les Verts sort de ce premier tour des législatives à 4,4% , soit le double de son score de 2022. Le parti écologiste appelle à voter pour les candidats « investis par le Nouveau front populaire » dimanche prochain sur les 2e et 3e circonscriptions. Et annonce, après avoir martelé la nécessité de la transition énergétique, un nouvel axe de communication : « les déficits de santé publique ».

2,27% au premier tour de 2022, 4,4% au premier tour de 2024 : Heiura-Les Verts sort revigoré de cette élection « La progression n’est pas encore à un rythme élevé, mais ça montre que la stratégie que nous avons mise en place pour que le projet de société dans lequel on s’inscrit soit de plus en plus visible au premier tour est bonne » dit Jacky Bryant qui voit dans ce bon résultat la preuve que Heiura-Les Verts est de plus en plus « identifié comme un parti indépendant, autonome, dans le cadre d’un premier tour ».

La consigne pour le 2e tour : Tavini Huiraatira

Heiura-Les Verts se réunit ce dimanche après-midi pour officialiser sa consigne de vote pour le second tour, mais ce n’est pas un secret : « Nous avons toujours été de gauche et il n’y a aucune raison pour que cette position varie », dit Jacky Bryant. Il appelle donc ses électeurs à porter leurs voix sur les candidats Tavini qui « ont été adoubés par le Nouveau front populaire. »

Heiura-Les Verts veut maintenant infléchir sa stratégie de communication vers les « déficits de santé publique et de prise en charge de santé publique », obésité et maladies pulmonaires en tête.