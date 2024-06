En Nouvelle-Calédonie, duels entre loyalistes et indépendantistes pour le second tour

Nicolas Metzdorf (Les Loyalistes, 39,8%) contre Omayra Naisseline (UC, 36,34%), Emmanuel Tjibaou (UC, 44%) contre Alcide Ponga (Les Loyalistes, 36,2%)… La Nouvelle-Calédonie se dirige une nouvelle fois vers des duels bloc contre bloc pour le second tour, dans un contexte de participation en forte hausse. Avec notre partenaire Outremers 360°.



Dans la première circonscription, qui couvre Nouméa et les îles Loyauté, le candidat loyaliste Nicolas Metzdorf termine ce premier tour en tête, avec 39,81% des suffrages exprimés, soit 22 316 voix. Mais c’est seulement 1 946 voix de plus que son adversaire indépendantiste, Omayra Naisseline, candidate de l’UC, qui obtient 36,34%. Philippe Dunoyer, député sortant Renaissance, est battu. Son ex-collègue Nicolas Metzdorf, député de la 2ème circonscription de 2022 à 2024, et qui était aussi le rapporteur de la brûlante loi constitutionnelle sur le corps électoral, a décidé de se présenter face à lui, laissant sa circonscription à son partenaire Alcide Ponga.

Pour les deux candidats qualifiés pour dimanche prochain, les reports de voix des candidats perdants seront importants : ils sont 5 791 chez Philippe Dunoyer, 2 731 chez la candidate de l’Éveil océanien, 2 562 pour le candidat du RN Simon Loueckhote ou encore, 1 229 chez le MNIS, autre mouvement indépendantiste.

Dans la deuxième circonscription, c’est le candidat de l’UC Emmanuel Tjibaou, fils du leader indépendantiste assassiné Jean-Marie Tjibaou, qui mène la danse, à 44,04% des suffrages exprimés, soit 32 926 voix. C’est 5 888 voix de plus qu’Alcide Ponga, candidat des loyalistes et rare maire anti-indépendantiste de la côte Est de la Grande Terre, à Kouaoua. Là aussi, le report des voix sera à surveiller. Milakulo Tukumuli, président de l’Éveil océanien, a convaincu 8 926 électeurs qui seront courtisés. De même pour les 3 946 électeurs de l’ancien sénateur Gérard Poadja.

L’autre donnée à surveiller pour la Nouvelle-Calédonie sera le taux de participation dimanche prochain. Pour ce premier tour, il est historiquement haut, à 59,58%, contre 32,51% en 2022. Un quasi-doublement de la mobilisation qui est remarquable, d’autant que l’archipel vit encore sous tension depuis mai dernier et le début des émeutes contre la réforme du dégel du corps électoral.

Ce dimanche, les électeurs de la commune de Houaïlou n’ont pas pu se rendre aux urnes, la mairie ayant été bloquée, après une nuit de samedi à dimanche sous tension.