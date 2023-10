SDF : 20 conventions de retour à l’emploi signées grâce à l’association Te Torea

L’association Te Torea, qui accueille les sans-abri, travaille depuis quatre mois à un projet innovant de réinsertion dans l’emploi, baptisé Nati O Te Torea. Ce mardi matin, 20 conventions ont été signées avec des entreprises locales. D’autres devraient suivre dans les prochains mois.

L’association Te Torea qui accueille de nombreux SDF a choisi cette journée du 10 octobre, Journée internationale des sans-abri, pour présenter les premiers résultats de son approche innovante : à l’issue d’un hackaton « Big Bloom » initié par Karine Le Flanchec, qui avait réuni 50 personnes et 20 entreprises, un projet d’insertion avait vu le jour il y a quatre mois. Il consistait à d’une part trouver des entreprises prêtes à s’investir dans le social, et d’autre part à préparer les personnes sans-abri à retourner vers l’emploi en les accompagnant dans les remises à niveau proposées par le Sefi et dans quelques stages en entreprise.

Aujourd’hui ont été signées 20 conventions de réinsertion avec plusieurs entreprises : Air Tahiti, qui va ainsi embaucher un bagagiste, La Polynésienne des Eaux qui va se doter d’un agent de réseau, Fare Rata qui affectera une personne au centre de tri, Aline Tahiti, l’OPH ou encore le Hilton de Faa’a, qui recherche un commis de cuisine, par exemple. Ces sociétés vont prendre en CDD ou en CAE des sans-abri, pour une période de 6 mois renouvelable unef fois, et si leurs premiers pas se passent bien ils auront la possibilité de signer un CDI. Chacun bénéficiera des conseils d’un « Nati’ref » dans l’entreprise, avec qui faire des points d’étape réguliers. Certains ont déjà commencé à travailler, d’autres doivent signer leur contrat dans les jours qui viennent, d’autres encore se préparent à aller en entretien, explique Céline Charpiot, cheffe de ce projet baptisé Nati o Te Torea.

La semaine prochaine les bénéficiaires – appelés « natifs » en référence au nom du projet – participeront à un séminaire avec la fondation Face pour préparer les entretiens d’embauche ou peaufiner leur projet professionnel.

Les conventions ont été signées en présence de Chantal Galenon, ministre des Solidarités et du Logement, et de Vannina Crolas, ministre de l’emploi. Ces deux marraines de l’événement conviennent que l’administration n’aurait sans doute pas pu mener à bien un tel projet en seulement quatre mois. La plupart de ces personnes commenceront leur nouvelle activité au mois de novembre.