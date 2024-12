Sécurité routière : une Saint-Sylvestre sous très haute surveillance

Alors que le fenua s’apprête à célébrer le passage à la nouvelle année, le Haut-commissariat a annoncé un dispositif renforcé pour garantir la sécurité sur les routes. Ce lundi, les automobilistes ont déjà eu un avant-goût des opérations prévues dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Douanes, gendarmerie et policiers municipaux ont procédé à des contrôles et des fouilles avec un mot d’ordre clair : tolérance zéro. La Polynésie n’avait pas connu autant de morts sur les routes depuis 2007.

Le Haut-commissaire, Éric Spitz, a dévoilé les grandes lignes du dispositif exceptionnel qui sera mis en place ce 31 décembre. Plus de 140 gendarmes, auxquels vont s’ajouter douaniers et policiers, seront mobilisés sur Tahiti, répartis sur 45 points de contrôle stratégiques, fixes ou mobiles. Des renforts seront également présents à Moorea et dans les autres îles.

L’objectif est simple: prévenir les comportements à risque et éviter de nouveaux drames sur les routes. « Nous aimerions terminer l’année sans nouveau drame, comme vous le savez, 39 personnes ont été tuées. Une quarantième est entre la vie et la mort. Nous n’aimerions pas que ce bilan s’aggrave, et puis j’aimerais commencer l’année 2025 sur des bases saines et sans qu’il y ait de nouveaux drames au sein des familles polynésiennes », a déclaré le Haut-commissaire.

Un bilan 2024 alarmant

Selon Éric Spitz, les chiffres de l’année 2024 sont particulièrement préoccupants: « Il faut remonter à 2007, année durant laquelle 45 personnes avaient perdu la vie sur les routes du fenua, pour retrouver un chiffre supérieur à celui de cette année. Un tiers des morts ont été enregistrés au cours du dernier mois. »

Les principales causes d’accidents identifiées sont la conduite sous l’emprise de l’alcool, la vitesse excessive et les comportements dangereux des deux-roues, qui seront placés dans le collimateur des forces de l’ordre. « Un pilote de deux-roues averti en vaut deux. On a déjà averti qu’on mettrait en place un certain nombre de contrôles. On va en mettre beaucoup en place au cours des prochains jours… Je rejoins monsieur le Haut-commissaire. Aujourd’hui, on est plutôt sur la tolérance zéro, et on ne laissera rien passer de ce qui est le plus accidentogène et le plus grave des comportements sur la route », assure le colonel Robert Jérôme, adjoint au commandant de la gendarmerie en Polynésie Française.

Pour le Haut-commissaire, changer les habitudes est indispensable, mais cela demande des moyens. « C’est l’éternel dialogue entre la prévention et la répression où, malheureusement, la répression parle souvent plus aux gens. C’est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd’hui avec un slogan en tête : si vous aimez la personne que vous recevez, vous la retenez si vous voyez qu’elle n’est pas en état de prendre son véhicule ou son deux-roues. »

Un plan d’action à venir

Bien que la majorité des compétences en matière de sécurité routière revienne à la Polynésie, l’État entend jouer un rôle actif pour endiguer ce fléau. Le Haut-commissaire a ainsi évoqué les suites du séminaire sur la sécurité routière organisé avec le Pays, qui avait rassemblé divers acteurs pour réfléchir à des solutions durables. Ces travaux serviront de base à l’élaboration d’un plan d’action afin de poursuivre la lutte contre l’insécurité routière en 2025.

Éric Spitz est l’Invité de la rédaction de Radio1 ce mardi 31 décembre à 11h30, à suivre également sur notre page Facebook et sur Tiare FM.