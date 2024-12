Solidarité Tahiti – Vanuatu : un grand appel aux dons pour les sinistrés du séisme

Radio1, Tiare FM et Sonia Aline Productions lancent avec la société Vanuatu Ferry, dirigée par Mehiti Degage, une opération de solidarité au profit des sinistrés du séisme du 17 décembre. Les Polynésiens peuvent dès à présent, et en quelques clics, faire un don sur ticket-pacific.pf. Les sommes collectées seront intégralement reversées au Vanuatu Business Resilience Council, coordinateur de l’aide humanitaire dans le secteur privée, qui « soutient pleinement » cette opération jugée « cruciale ». Elle permettra d’acheter et d’acheminer vers Port-Vila des équipements nécessaires à la reprise de l’activité, notamment des citernes d’eau.

Neuf ans après la récolte de fonds organisée avec l’association To Tiare pour les victimes du cyclone Pam, le groupe Radio1 se mobilise de nouveau pour venir en aide au Vanuatu. L’archipel mélanésien a été touché le 17 décembre par un violent séisme de magnitude 7,4 qui, avec ses multiples répliques, a détruit de nombreuses habitations et infrastructures dans la région de la capitale Port-Vila et plongé le pays dans une grave crise humanitaire. Malgré la récente levée de l’état d’urgence, les autorités locales estiment toujours à plus de 80 000 Ni-Vanuatu qui subissent les conséquences sanitaires et sociales de la catastrophe. C’est dans ce contexte que Radio1, Tiare FM et Sonia Aline Productions se sont alliés à Vanuatu Ferry Limited, une société de transport maritime basée à Port-Vila et dirigée par Mehiti Degage, pour lancer un appel à la solidarité des Polynésiens. En faisant un don financier, possible en quelques clics dès ce lundi sur la plateforme ticket-pacific.pf, chacun peut aider le Vanuatu à se relever et entamer sa reconstruction.

Les sommes récoltées seront transmises à la société Vanuatu Ferry qui les reversera intégralement au Vanuatu Business Resilience council (VBRC), un comité créé par la Chambre de commerce et d’industrie locale, qui a été chargé de coordonner la réponse humanitaire au séisme dans le secteur privé. « Il est urgent d’établir des chaînes d’approvisionnement fiables pour soutenir à la fois le redressement immédiat et les efforts de reconstruction à plus long terme », écrit son président, Glen Craig, dans une lettre de soutien officiel à l’opération Solidarité Tahiti – Vanuatu. Une opération jugée d’autant plus « cruciale » par le responsable que l’archipel fait face à un lourd « défi logistique ». Pour aider à le surmonter, la société de Mehiti Degage va déployer, avec son navire Vanuatu Highlander une « chaîne d’approvisionnement maritime d’urgence » vers Fidji et Nouméa, d’où seront convoyés les équipements acquis grâce aux dons des Polynésiens. Le VBRC soucieux de remettre en route des activités essentielles aux Ni-Vanuatu, a déjà fait remonter des besoins urgents de citernes d’eau, mais d’autres matériels de premières nécessités devraient être du voyage.

Pour participer à cet élan de solidarité, vous pouvez faire un don de 1 000 à 50 000 francs sur ticket-pacific.pf. La présidence de la Polynésie française, qui vient de faire voter à Tarahoi une aide financière du Pays de 15 millions de francs à destination du Vanuatu soutient elle aussi l’opération, dont Polynésie la 1ere est partenaire.