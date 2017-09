Six candidats pour deux places à Tumaraa

Ils sont six candidats en lice pour les élections municipales partielles à Tehurui et Vaiaau, communes associées de Tumaraa. Les trois grands partis du fenua, Tapura, Tavini et Tahoeraa, seront tous représentés.

Le dépôt de candidatures pour les élections municipales partielles des communes associées de Tehurui et Vaiaau à Tumara’a s’est terminée jeudi soir à 18 heures. Les trois grands groupes politiques du fenua, le Tahoeraa, le Tavini ainsi que le Tapura seront présents pour ces partielles et présenteront chacun un candidat pour les deux communes.

A Vaiaau, Mario Cheong Sang représentera le Tahoeraa, Sylvana Tiatoa le Tavini et Alène Teunu le Tapura. A Tehurui, ce sera Noho Temarii le candidat du Tahoeraa, Benjamin Teheiura celui du Tavini et Gilbert Teheiura celui du Tapura. Rappelons que lors des municipales de 2014, seulement 10 voix séparaient Lana Tetuanui et Benjamin Teheiura à Tehurui. Maintenant les candidatures déposées, les services du haut-commissariat auront donc la tâche désormais de vérifier si toutes ces personnes sont éligibles.

Ces élections partielles sont notamment dues à la démission en juin 2015 de Lana Tetuanui, en tant que maire déléguée de Tehurui, pour non cumul des mandats, au décès d’un des conseillers de Vaiaau, et enfin à la démission de huit adjoint au maire de Tumara’a. Le premier tour des élections dans ces communes associées est prévu le dimanche 1er octobre prochain et le 8 octobre pour le second tour de 8 à 18 heures.