Six surfeurs tahitiens sélectionnés aux Big Waves Awards 2020

Ils sont six surfeurs du fenua à avoir été retenus pour la cérémonie des Big Waves Awards 2020. Raimana Van Bastolaer, Vetea David, Nainoa David, Matahi Drollet, Kevin Bourez et Ariihoe Tefaafana sont en lice dans la catégorie XXL Biggest Wave qui regroupe les vagues les plus impressionnantes surfées dans l’année dont la vague de Teahupoo au mois d’août dernier. La catégorie regroupe des vagues du Portugal, du Brésil ou encore d’Afrique du sud. La date de la cérémonie devrait être connue prochainemet.

Voici les photos de nos 6 surfeurs sélectionnés :