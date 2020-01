Édouard Fritch demande à l’administration d’être exemplaire

Édouard Fritch a présenté ses vœux à l’administration mercredi devant tous les chefs de service des structures publiques du Pays. Des vœux tantôt flatteurs et encourageants, tantôt fermes sur l’attitude que l’administration doit avoir.

« Un service public plus simple, plus accessible, performant et humain, c’est-à-dire moderne » voilà les ambitions affichées, depuis déjà plusieurs années, par le président du Pays Édouard Fritch, à l’adresse des 126 entités publiques ou dotées d’une mission de service public que compte la Polynésie. Le président a effectué un récapitulatif des grands chiffres de l’administration : 50 services administratifs, 10 114 postes ouverts dont 4 796 agents du Pays et 4 710 personnels mis à disposition par l’État, 608 postes vacants, 50 milliards de masse salariale, 55 milliards de francs de salaires pris en charge par l’État … « Ce sont des sommes énormes et elles nous obligent à être à la hauteur de la contribution financière des citoyens de notre pays ».

Édouard Fritch s’est notamment interrogé sur la connaissance et la compréhension que les agents publics ont des grandes orientations du gouvernement, tels que les schémas directeurs élaborés ces dernières années. L’occasion pour Édouard Fritch de motiver les troupes : « En tant que chefs de service, directeurs ou responsables, il s’agit pour vous de soutenir sans faille l’action publique, de la décliner en réalisations concrètes et de la suivre au moyen d’indicateurs qui prouvent le changement souhaité, opéré ou en cours ».

Et pour plus d’efficacité il faut aller plus vite sur « chantiers de simplification des parcours des usagers, les services numériques et digitaux en réponse aux attentes des usagers (…). Seulement 30% de nos procédures sont formalisées. C’est bien, mais encore trop peu ».

Rappel à l’ordre contre les comportements déviants dans l’administration

Le président du Pays qui a également fustigé certains comportements : « Force est de constater que l’année 2019 a été ponctuée à mon grand regret de faits inadmissibles au sein de notre administration, pour lesquels j’ai dû parfois intervenir directement pour régler les situations : détournements de fonds ou de biens publics, dérives de certains agents, signalements de situations de harcèlement moral, mouvements de personnels ». Édouard Fritch demande l’exemplarité à son administration en appuyant sur la nécessité des chefs de service de s’imposer en tant que tes et de donner l’exemple.

Le président va même plus loin : « Je serai à ce niveau, intolérant quant à la consommation d’alcool ou de stupéfiants sur les lieux de travail. (…) Je n’attendrai pas les décisions de justice lorsque les faits seront connus et avérés ».

Édouard Fritch qui termine ses vœux sur une note d’encouragement, « je m’attache à vous dire avec force et sincérité, que je veux être fier de mon administration (…) et je ne vous cacherai pas que je commence à sentir les premiers résultats ».