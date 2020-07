Solidarité : une entreprise en soutien aux organisations caritatives

Une enseigne de pressing/blanchisserie de Papeete s’est portée volontaire pour collecter et nettoyer les dons textiles à la Croix-Rouge et Caritas.

Mamao Cleaners a proposé ses services pour collecter les linges inutilisés et en bon état des particuliers. Ces linges destinés aux associations caritatives seront lavés, séchés et désinfectés avant d’être confiés à la délégation de la Croix Rouge en Polynésie et à Caritas Polynésie (Secours catholique). Karl Lis et Manutea Gay, dirigeants des deux associations, ont rendu visite à la gérante du pressing Beverly Wong, et constaté les premières collectes. Ils saisissent cette occasion pour lancer un appel aux donateurs : « Faites le vide de vos armoires à linge ; en cette période de crise sanitaire et de la saison fraîche, les familles démunies seront ravies de recevoir vos dons ».