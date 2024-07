« Soulagé », Steve Chailloux estime avoir « fait le job »

Le député sortant de la 2e circonscription, a accueilli les résultats en affichant un visage bienveillant, « heureux et fair-play » pour son adversaire Nicole Sanquer, samedi soir à Paea. Il a reconnu « être en face d’une sanction » des électeurs et a appelé les représentants de Tarahoi à s’inspirer du « respect » entre élus qu’il a observé pendant ses deux ans à l’Assemblée nationale.

Steve Chailloux a sorti la carte du fair-play, répétant sans cesse l’anglicisme samedi soir à la mairie de Paea, où il a accepté sa défaite au second tour des législatives, contre la candidate autonomiste Nicole Sanquer. Le député sortant de la 2e circonscription souhaite « adresser (ses) félicitations à Nicole Sanquer, notre nouvelle députée, qui a été élue brillamment, et dans un match vraiment fair-play, avec des débats courtois et respectueux, et c’est cette attitude que je souhaite garder ».

Lui qui ne souhaitait initialement pas se représenter, estime avoir « fait le job », après avoir été « poussé par (son) parti » à se représenter. Il se dit « soulagé » de voir la campagne se terminer, « après trois semaines intenses, où il a fallu partir au taquet et au pied levé, ce qui n’a rien de facile pour tous les candidates ». « J’ai mené les débats du mieux que je pouvais, je n’ai aucun regret, j’ai fait de mon mieux, je suis animé par un esprit de solidarité et je suis heureux pour notre députée Nicole Sanquer », poursuit-il.

« Il appartiendra au Tavini, et surtout au gouvernement, de tirer les conséquences de ce résultat »

En ce qui concerne sa défaite, dans une circonscription ou il avait recueilli 58,89% des voix il y a deux ans, soit près de quinze point de plus que cette année, Steve Chailloux attend la réunion du parti pour « regarder et voir où on a pêché ». Mais, enchaîne l’ancien professeur, « nous sommes en face d’une sanction quelque part, c’est mentir que de dire le contraire et il appartiendra au Tavini, et surtout au gouvernement mené par le président Brotherson de tirer les conséquences de ce résultat-là ».

Il invite les représentants de Tarahoi à s’inspirer du « respect » observé à Paris

Le désormais ex-député semble avoir le cœur léger. De ses deux ans à l’Assemblée nationale, il retient « une très belle expérience, de respect« , encore. « Quand on a l’honneur et le privilège de devenir élu de la Nation, nous sommes respectés par tous les autres député : qu’on soit Polynésiens ou pas, indépendantiste ou pas, tatoué ou pas… Il y a un respect mutuel au sein de l’Assemblée nationale, dont l’assemblée de Polynésie française pourrait s’inspirer ».

Steve Chailloux aura l’occasion de prêcher cette bonne parole à Tarahoi, où il reste représentant. « Le combat politique continue… et surtout de manière fair-play », conclut celui à qui certains prêtaient déjà, pendant la campagne, des ambitions municipales, à Teva I Uta pour 2026… Ou gouvernementales d’ici là.