Sport scolaire : 131 établissements labellisés Génération 2024

Lancée en 2020 la campagne Génération 2024 a pris fin officiellement jeudi soir lors de la cérémonie de clôture du festival annuel du sport scolaire. Pour l’occasion, soixante-dix nouveaux établissements ont été labellisés. La concrétisation du travail commun entre la DGEE et la CSSU, visant à mettre plus de sport dans la vie des enfants.

La liste des établissements scolaires labellisés Génération 2024 est complète. Les derniers labels, 70 au total, ont été décernés jeudi soir à l’occasion de la cérémonie de clôture du festival annuel du sport scolaire. Un grand moment pour les représentants de Paris 2024 qui se réjouissent du succès de cette campagne « qui a pris tout son sens » au fenua. Selon eux, le taux d’établissements labellisés localement est deux fois supérieur à celui de l’Hexagone. « C’est la concrétisation de tous les programmes pédagogiques mis en place par les professeurs et qui ont été relayés dans les classes avec un travail autour des valeurs olympiques que sont l’excellence, la performance et l’amitié », explique Barbara Martins-Nio, responsable du site de Tahiti pour le Comité d’organisation de Paris2024. Elle souligne aussi que les actions menées par le système éducatif polynésien ont été une source d’énergie « même dans les moments les plus difficiles », faisant ainsi allusion aux crises liées à la très décriée tour des juges.

Du coté de la DGEE et de la CSSU, porteurs de ce projet, le bilan est tout aussi positif. Le festival annuel, « grande fête » – sportive, culturelle, mais aussi artistique – regroupant les établissements du premier et du second degré a d’ailleurs été placée sous la thématique de la semaine olympique et paralympique. Durant quatre jours, 1 200 jeunes, au total 31 délégations venues des îles – ont pu s’adonner aux différentes activités planifiées par la DGEE et la CSSU. Au programme une journée d’athlétisme, un trail à Moorea, la visite incontournable du PK0, du futsal et enfin cette cérémonie de clôture à Pater. « Ce soir, c’est vraiment l’apogée, c’est la fin de cet ensemble, mais pas la fin définitive, c’est plutôt une transformation, disait Teva Leone, le directeur adjoint de la CSSU qui explique qu’il s’agit aussi du coup d’envoi du dispositif Héritage. Une nouvelle campagne encourageant toujours à la pratique sportive, mais cette fois dans la perspective des Jeux du Pacifique 2027, qui auront lieu à Tahiti.

En attendant, à quatre mois des Jeux olympiques, les choses se précisent. À J-100, l’usage veut que tous les établissements soient mobilisés autour de journées portes ouvertes mettant toujours en avant les pratiques sportives. À noter enfin qu’une ultime journée olympique est aussi prévue en juin prochain.