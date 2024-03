Steeve Hamblin brigue la présidence du Medef

Le Medef Polynésie, syndicat patronal qui regroupe plus 20 organisations professionnelles, va tenir mercredi 27 mars les élections pour renouveler son bureau. Une seule liste est en course, menée par Steeve Hamblin.

Le 27 mars, les 20 organisations professionnelles qui composent le Medef en Polynésie vont procéder aux élections des cinq membres du nouveau bureau, qui sera mis en place pour un mandat de deux ans.

On retrouve dans le Medef un grand nombre d’intérêts économiques : la Fédération générale du commerce, les transporteurs aériens locaux, et internationaux, le comité local de la Fédération française bancaire, le Conseil des professionnels de l’hôtellerie, l’Organisation des professionnels de l’économie numérique, les industriels, les concessionnaires automobiles, les comptables, les structures et établissements de santé, les assureurs, les importateurs, les agences maritimes, les commissionnaires en douane, les entrepreneurs du BTP, etc…

Le directeur de Cegelec, Frédéric Dock, qui a effectué deux mandats, n’est pas candidat à sa propre succession. On a pu l’entendre ces derniers temps regretter le manque de dialogue avec le gouvernement Brotherson. « On n’est peut-être pas les bons interlocuteurs pour ce gouvernement », dit un membre de l’équipe sortante.

Une seule liste semble être en lice pour le 27 mars : celle menée par Steeve Hamblin, ancien ministre du Tourisme de Gaston Tong Sang, fondateur de la Business Maker Academy et gérant de Tahiti Pub. Parmi ses colistiers, Mere Trouillet, directrice de Copé et Plomberium, et Michael Alezrah, fondateur et dirigeant de E Motors Pacific. Un membre de l’ancien bureau, Thierry Mosser, spécialiste de la protection sociale généralisée, figurerait toutefois sur cette liste.

Si toutefois la liste candidate ne réunissait pas suffisamment de voix, le bureau actuel gérerait les affaires courantes durant un mois et organiserait un nouveau scrutin.