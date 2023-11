Steeve Teihotaata : « Kevin était un battant »

René Avaepii, fiévreux, évacué à son tour vers Tahiti La nouvelle a surpris à Raiatea ce jeudi matin, mais elle est heureusement bien moins dramatique. René Avaepii, vétéran habitué des podiums a lui aussi été évasané. Sauf que le rameur de Mata Are Va’a, connu pour avoir remporté la Super Aito 2022 (et déchiré son chèque eu le podium), n’a pas fait un malaise en pleine course. Mercredi midi, il avait indiqué avoir beaucoup souffert sur la première étape, et ce jeudi matin, il s’était réveillé fiévreux et avait préféré aller voir les secouristes, comme l’a précisé le directeur de course Alfred Mata à Polynésie la 1ere . Il a donc été transporté vers Tahiti, avant même d’embarquer ce matin, pour des examens médicaux. Mais comme le précisent les organisateurs, sa vie n’est pas en danger.