Suicide en cellule : le tribunal administratif maintient la suspension du policier

Le tribunal administratif a rejeté la demande d’annulation de suspension d’un policier de la DSP, qui contestait sa responsabilité dans le suicide en cellule d’un SDF.

Suite au suicide d’un SDF en cellule de dégrisement de la DSP, en février 2019, le brigadier-chef en charge ce jour-là avait fait l’objet d’une suspension de 4 mois dont deux avec sursis pour s’être « affranchi de ses responsabilités hiérarchiques » et « défaut de soins et de surveillance ». Le policier, qui affiche 35 ans de carrière, avait fait appel de cette sanction. Il faisait valoir que la brigade précédente n’avait pas correctement passé les consignes à propos de cet individu qui avait déjà tenté de se pendre plus tôt dans la journée, et qu’il pensait que l’homme étendu au sol de la cellule de dégrisement pendant plusieurs heures était en train de dormir.

Le tribunal administratif juge que le policier, qui « ne maîtrisait pas les procédures applicables aux situations de rétention de personnes au sein des locaux de police » « a fait preuve d’un comportement inapproprié et négligent » et que la sanction du ministère de l’Intérieur était justifiée. Sa requête a donc été rejetée.