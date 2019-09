Suicide, santé mentale : une soirée pour faire le point

Mercredi 4 septembre se tient une soirée tous publics consacrée à la santé mentale, organisée par SOS Suicide et le département de psychiatrie du CHPF. L’occasion de faire un bilan de leur action et celle des associations, en lien avec le nouveau plan de santé mentale de Polynésie française.

À l’occasion de cette soirée, SOS Suicide, Taputea Ora, SOS Vie, Tutelger et des associations et personnels de santé du CHPF présenteront un bilan de leurs activités. Le docteur Stéphane Amadeo, chef du département psychiatrie et président de SOS Suicide présentera deux études. La première s’intitule « Santé mentale en population générale et risque suicidaire » et la seconde est consacrée aux résultats du dispositif de prévention du Centre de prévention du suicide.

Cette soirée ne s’adresse pas qu’aux professionnels de santé. Tout le monde est concerné. Selon le docteur Stéphane Amadeo, « les termes médicaux, seront simplifiés et les exposés vulgarisés, bien que complets, afin d’être à portée de tout le monde ».

Des tentatives de suicides plus fréquentes

Les derniers chiffres concernant le suicide en Polynésie remontent à 2015. Ils montrent qu’il y a environ une trentaine de suicides par an. « C’est un peu inquiétant, estime le Dr Amadeo, même si l’on reste en dessous de la métropole. Mais ce que l’on relève dans nos enquêtes, c’est qu’il y a des tentatives de suicides plus fréquentes, environ 500 par an. ».

D’où l’importance du Plan de santé mentale 2019-2024, dans lequel les professionnels de santé et les associations sont parties prenantes. Il prévoit de mettre en place des actions de prévention du suicide et de promotion de la santé mentale.

Si le suicide reste un sujet tabou, le Dr Amadeo note cependant que les gens hésitent de moins en moins à appeler les services concernés. Mais il reste encore pas mal de travail à faire. « Il faut déstigmatiser le problème, et c’est là le souci. Les gens ont encore un peu honte.»

Un taux de suicide plus élevé chez les matahiapo

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le suicide n’est pas l’apanage des adolescents. Si en métropole les statistiques démontrent que les personnes âgées passent à l’acte plus souvent que les adolescents et les trentenaires, la Polynésie était relativement épargnée par ce phénomène. Mais depuis 2015, la tendance s’est inversée. Le taux de suicide le plus élevé au fenua se trouve désormais chez les matahiapo.

À noter que la Journée mondiale de la prévention du suicide se tiendra le 10 septembre. Pour l’occasion, le dimanche 8 septembre sera organisée une randonnée cycliste. Pour de plus amples renseignements, consultez le site de SOS suicide.

Infos pratiques :

Soirée Santé mentale et prévention du suicide : Mercredi 4 septembre, de 17 à 21 heures Amphithéâtre du CHPF.

Si vous avez besoin d’aide ou envie d’aider, vous pouvez joindre SOS Suicide au n° vert 444 767 ou 87 20 25 23 ou 89 20 25 23.

Le programme de soirée « Santé mentale »

