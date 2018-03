Sursis pour les voleurs de bijoux chez Robert Wan

Trois anciens employés des bijouteries de Robert Wan à Bora Bora ont été condamnés à deux et un ans de prison avec sursis pour avoir dérobés et revendus près de 60 millions de Fcfp de bijoux et de perles.

Mardi après-midi, cinq anciens employés des bijouteries de la SNC Wan et un revendeur de bijoux devaient être jugés pour « vol en réunion » et « recel ». Ce ne sont finalement que trois anciens employés qui se sont présentés à la barre du tribunal correctionnel de Papeete. Leurs deux anciens collègues n’ayant pas fait le déplacement, et le revendeur étant décédé en septembre 2016. L’affaire avait démarré en janvier 2013 quand la société Wan s’était aperçue de la disparition de bijoux dans quatre de ses enseignes à Bora Bora pour un différentiel comptable de 167 millions de Fcfp. Les gendarmes avaient rapidement remonté la piste d’un ancien employé qui, courant 2012, proposait à la vente des bijoux de qualités similaires à ceux vendus dans les bijouteries Wan.

Les enquêteurs avaient fait le lien avec une ancienne vendeuse, une femme de ménage et deux agents de sécurité. Le petit groupe s’était entendu pour dérober des bijoux, les fournir à l’ancien employé qui se chargeait de les revendre à son receleur. Les bijoux, des colliers et bracelets, coûtaient près de 4 millions de Fcfp en boutique et étaient revendus pour 200 000 à 300 000 Fcfp. Pas moins de 3 millions de Fcfp de perles nues avaient également été volées et revendues.

A l’audience, les trois anciens employés, tous primo-délinquants, ont indiqué regretter d’avoir volé leur entreprise, mais avoir été aveuglés par l’argent facile. Il faut dire que les bijouteries ne disposaient d’aucune caméra de surveillance, l’ensemble du personnel disposé de la clé du coffre et aucun inventaire n’était réalisé.

Peines de sursis

Le tribunal correctionnel de Papeete a condamné l’ancien employé, Kaled Belhaj, qui rachetait et revendait les bijoux à deux ans de prison avec sursis, l’interdiction définitive d’exercer un emploi dans le négoce de bijoux et 300 000 Fcfp d’amende douanière pour la revente des perles nues. La femme de ménage et les deux agents de sécurité ont écopé d’un an de prison avec sursis. L’ancienne vendeuse, Corinne Tehaamana, de 18 mois de prison avec sursis. L’ensemble des peines sont assorties d’une mise à l’épreuve de deux ans avec une obligation de travail et d’indemniser la victime. Le montant de l’indemnisation sera établi le 13 juin prochain lors de l’audience sur intérêt civil.