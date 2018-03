Petit arrangement entre dealeurs d’Ice

Sept dealers et consommateurs d’Ice ont été condamnés à des peines allant d’une à quatre années de prison pour « infractions à la législation des stupéfiants ». Dans ce réseau, les acheteurs et consommateurs étaient aussi des vendeurs et revendeurs au grés de la demande…

Encore de l’Ice devant le tribunal correctionnel de Papeete. Sept hommes ont été jugés mardi matin pour « infraction à la législation des stupéfiants ». La justice leur reproche d’avoir vendu et consommé plus d’une centaine de grammes d’Ice entre janvier 2014 et mars 2016. L’enquête avait débuté quand la douane avait mis la main sur plusieurs individus en possession de petites quantités d’Ice. Tous avaient dénoncés leur vendeur : Esteban Lozano, le frère de Mercedes Dubaquier déjà connu de la justice. Une écoute téléphonique d’Esteban Lozano avait mené aux sept dealeurs : Andy Ebb, Tutea Bennett -condamné dans l’affaire Dubaquier, Tamaota Alfonsi, Francis Bordes, Jerry Pani, Walter Cucovaz et Teikinui Kimitete.

Lors de leur audition, les dealeurs avaient reconnus être des consommateurs et vendeurs. Ils avaient en fait mis en place une sorte de dépannage mutuel entre eux pour la consommation et la revente. Les dealeurs se contactaient également pour effectuer des « achats groupés » à 100 000 Fcfp le gramme. Les perquisitions avaient permis de découvrir de petites quantités d’Ice. Mais les dealeurs avaient reconnus respectivement avoir écoulé 15 grammes pour Pani, 78 grammes pour Cucovaz et 80 grammes pour Bennett. La revente de drogue leur servait surtout à financer leur propre consommation et à arrondir les fins de mois. L’un des dealeurs était ressorti comme le plus actif dans le réseau, Andy Ebb. 82 contacts ont été retrouvés dans son téléphone, 13 fournisseurs et 49 clients.

Jusqu’à 4 ans de prison ferme

À l’audience, et face à une classe de collégiens, le président du tribunal correctionnel a interrogé les prévenus sur leurs sentiments face au trafic d’Ice. Très simplement, les dealeurs, majoritairement pères de famille, ont reconnus que cette activité autour de l’Ice devenait « grave ». « On en trouve partout », « il faut traquer les dealeurs », « c’est devenu trop dangereux quand on voit les infos maintenant c’est braquage avec des armes »…

Des « impressions » sur lesquelles la procureur a rebondi dans ses réquisitions. « Les implications de ce trafic créent des victimes. Elles ne sont pas dans la salle, mais elles sont bien présentes. Ce sont vos propres enfants, confrontés à ce produit beaucoup plus rapidement grâce à vous ».

Le tribunal correctionnel a finalement condamné Teikinui Kimitete et Francis Bordes à 2 ans de prison dont 1 an avec sursis. Trois ans, dont deux ans avec sursis, pour Walter Cucovaz. Jerry Pani a été condamné à trois ans de prison dont 18 mois avec sursis. Et Andy Ebb et Tutea Bennett ont écopé de 4 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Enfin 4 ans de prison ferme ont été prononcées contre Tamatoa Alfonsi. Des mandats de dépôt et un mandat d’arrêt ont été décernés à l’encontre des quatre derniers dealeurs.