Suspicion de cas de Covid-19 à bord du Paul Gauguin

Un cas de Covid-19 aurait été repéré à bord du bateau de croisière alors qu’il se dirigeait vers les Tuamotu après une escale à Bora bora, aux îles sous-le-Vent. Il est arrivée aujourd’hui à Papeete, où une équipe sanitaire doit monter à bord pour réaliser des tests de tous les passagers.

D’après nos confrères de Polynésie la 1ere, le navire a interrompu sa croisière hier après la détection d’un possible cas de coronavirus à bord. Le bateau, qui fait désormais partie de la flotte de la compagnie du Ponant, a immédiatement fait route vers Papeete, où il est arrivé ce matin. Les passagers ont été confinés dans leur cabine et ne devraient pas débarquer avant une intervention et des tests de dépistage des autorités sanitaires.

Plus d’informations à venir