Teva Rohfritsch et Lana Tetuanui investis par le Tapura pour les sénatoriales

Réuni en conseil politique élargi, ce samedi à Pirae, le Tapura Huiraatira a fait le point sur la situation économique et sociale du fenua, et débattu, en présence de plus d’une trentaine de maires, des mesures de relance à prendre dans les mois à venir. Le président Édouard Fritch en a profité pour annoncer les candidats désignés pour les élections sénatoriales qui auront lieu le 27 septembre.

Élue au Palais Bourbon depuis 2015, Lana Tetuanui sera de nouveau en course lors des sénatoriales, sous les couleurs du parti rouge. C’est le nouveau tavana de Moorea Evans Haumani, qui vient de rejoindre le Tapura, qui sera son suppléant.

Aux côtés de la sénatrice sortante, Teva Rohfritsch se présentera lui aussi sous l’étiquette Tapura. Le vice-président du pays, notamment en charge des Finances, a confirmé qu’il quitterait son poste au gouvernement, comme la loi l’y oblige, en cas de victoire. Il pourra compter, pendant sa campagne, su la nouvelle maire de Hiva Oa, Joëlle Frebault, qui sera sa suppléante. Le candidat déçu à la mairie de Punaauia pourrait être opposé, pour ces sénatoriales, au sénateur sortant Nuihau Laurey, « binôme » de Lana Tetuanui lors des sénatoriales de 2015, et qui a quitté le Tapura début juin.

À noter, aussi, que Cyril Tetuanui, maire de Tumara’a, a été de nouveau désigné pour assurer la présidence du Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPC), dont le bureau devrait tout de même être remanié. René Temeharo, actuel ministre de l’Équipement, devrait lui garder la tête du Centre de Gestion et de Formation (CGF).

