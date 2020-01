Sylvain Chavanel, parrain de la prochaine Ronde tahitienne

La Ronde tahitienne s’apprête à accueillir un parrain prestigieux pour sa prochaine édition prévue en mai 2020. Sylvain Chavanel, 40 ans et retraité du peloton depuis 2018 après 18 ans de carrière sur le circuit professionnel, a en effet accepté l’invitation. Il a notamment remporté 7 titres de champion de France dont 6 pour le contre-la-montre, et deux étapes du Tour de France. Sylvain Chavanel est surtout le détenteur du record de participations au Tour de France avec 18 départs à son actif.

Sur le plan national, Sylvain Chavanel a remporté un titre de champion de France sur route et 6 titres de champion de France du contre-la-montre. Il aura passé 18 années sur le circuit professionnel avant de se retirer en 2018 après une dernière pige chez l’équipe Direct Énergie. Sylvain Chavanel doit passer une dizaine de jours au fenua, et pas seulement en touriste. Il prendra part au package touristique à Moorea avec l’ensemble des participants étrangers avant de s’aligner sur l’épreuve des 110 kilomètres le dimanche 17 mai 2020.

Après Jimmy Casper, Bernard Thévenet, Laurent Jalabert, Bernard Hinault, Thomas Voeckler et Richard Virenque, le VCT et la ronde tahitienne accueillent avec Sylvain Chavanel un nouvel invité prestigieux, « un immense honneur fait au cyclisme Tahitien et à notre épreuve ».

Avec communiqué