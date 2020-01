Une conférence pour comprendre et soigner les troubles bipolaires

L’association Taputea Ora, créée il y a quelques mois par des malades et leurs familles, organise ce jeudi une rencontre intitulée « Comprendre les troubles bipolaires ». Le Dr Stéphane Amadeo, médecin psychiatre, sera l’invité de cette causerie. Il nous explique en quoi consistent ces troubles, autrefois appelés « psychose maniaco-dépressive » et leurs traitements.

« C’est une maladie connue de longue date, plus de 100 ans, explique le Dr Amadeo, et fréquente en Polynésie, même si l’on a pas encore de chiffres précis, mais qui semble quand même un peu plus fréquente qu’en métropole où elle touche entre 1 et 3% de la population. » Les personnes touchées ont longtemps été qualifiées de « maniaco-dépressifs », appellation à laquelle on préfère aujourd’hui « trouble bipolaire », explique le Dr Amadeo.

Un diagnostic pas toujours facile

Mais la bipolarité est souvent mal diagnostiquée, ou tardivement, dit-il, surtout au début. Les premiers signes apparaissent souvent chez les jeunes adultes de 18 à 25 ans, et sont souvent mis sur le compte de la jeunesse.

Le risque de rupture du traitement

L’un des problèmes fréquents des malades bipolaires est le suivi. Lorsqu’ils estiment aller mieux, ils sont tentés d’interrompre leur traitement, et c’est la rechute. C’est pourquoi il est si important de sensibiliser les patients et leur entourage.

Un traitement efficace, mais qui peut avoir d’importants effets secondaires

Le traitement médicamenteux le plus connu pour les troubles bipolaires est le lithium. « C’est le premier traitement historiquement parlant, qui date déjà des années 50-60, et c’est toujours le traitement de premier recours parce qu’il est très efficace, mais effectivement il doit faire l’objet d’une surveillance, » dit le Dr Amadeo.

D’autres médicaments sont également utilisés, comme des anti-épileptiques mais, insiste le Dr Amadeo, « il y a également la psychothérapie et notamment l’éducation thérapeutique. C’est en sachant identifier le trouble bipolaire que l’on peut faire des choix de vie propices à un meilleur équilibre, comme par exemple en évitant des professions à risques parce qu’elles sont stressantes. On va donner plein de petits conseils, qui peuvent éviter des décompensations, » dit le Dr Amadeo.