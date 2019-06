Tahiti Fashion Week : Quatre jours consacrés aux créateurs polynésiens

Du 12 au 15 juin prochains, le monde de la mode polynésien sera en ébullition à l’occasion de la 6ème édition de la Tahiti Fashion Week. Véritable rendez-vous des créateurs, le show accueillera cette année la marque Guess en invité exceptionnel.

Chaque année c’est LE rendez-vous incontournable des créateurs et des passionnés de mode polynésienne. La Tahiti Fashion Week revient du 12 au 15 juin, avec cette fois plus d’une quarantaine de créateurs qui seront mis à l’honneur lors de trois soirées. À l’image de Paris, Milan ou New York, la Fashion Week locale met en lumière les talents polynésiens qui redoublent d’originalité pour allier style contemporain et touche polynésienne. L’évènement permet de donner une visibilité aux créateurs sur le plan local mais aussi parfois international comme l’explique la « responsable créateurs », Agnès Genefort.

Le public pourra également découvrir les créations des lycéens de Faa’a et St Joseph.

La première soirée « Moana » se déroulera le 12 juin dans les jardins de l’assemblée à 18h30, l’entrée est libre. Un deuxième défilé sera proposé le lendemain à la même heure et sera suivi de la soirée « Be Fashion » au Malabar. Un autre défilé de créateurs, avec cette fois-ci les créations de la marque Guess, se déroulera le 14 juin au Tahiti Ia Ora Beach Resort de Punaauia. Chaque année, un créateur extérieur est invité permettant des échanges avec les créateurs locaux.

Les 15 et 16 mai, l’hôtel accueillera un showroom de vente dédié aux créateurs présentant leurs collections lors des défilés. La soirée du 15 sera consacrée à l’After Tahiti Fashion Week.

Le traditionnel concours de mannequin

Comme tous les ans, la semaine de la mode polynésienne est accompagnée d’un concours de mannequins avec l’agence milanaise Brave. Ainsi, 14 candidates tenteront de se distinguer devant un jury de professionnels. Les élues effectueront des tests pour voir si elles ont leur place dans ce milieu difficile, comme le rappelle Alberto Vivian.

La grande gagnante sera désignée lors de la soirée du 14 juin en présence du directeur de l’agence Brave, Bruno Pauletta.

Pratique :

Les billets pour la soirée Poerava du 14 juin sont en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne.