Brice Daubord et Mathieu Blanchard vainqueurs sur le Xterra à Moorea

Brice Daubord a remporté le triathlon Xterra vendredi à Moorea. Mathieu Blanchard s’est imposé sur le trail de 45km samedi. Résultats complets à télécharger en bas de l’article.



Le Français Brice Daubord a remporté le triathlon Xterra de Moorea vendredi matin. Il a bouclé en 2 heures, 52 minutes et 42 secondes les trois parcours : 1500 mètres de natation dans la baie d’Opunohu, les 30 km de VTT et les 10 km de course à pied dans la montagne de l’île sœur.

Les quatre triathlètes professionnels français engagés sur la course sont arrivés en tête : Brice Daubord, Cédric Fleureton, Arthur Serrières et Maxim Chané. Suivis par trois Polynésiens : Teva Poulain, Nuumoe Lintz et Ludovic Chastang. Sur 125 triathlètes au départ vendredi à 9h30, 15 ont abandonné et 9 ont été disqualifiés, indiquent les résultats fournis par le club organisateur, VSOP MozTeam.

Les autres courses du vendredi ont été remportées par des Polynésiens : le « Fun Tri », cinq fois plus court que le triathlon élite, a été remporté par Bastien Taraihau, la parcours en VTT par Gilles Venet et la catégorie Vélo à assistance électrique (VAE) par Bryan Beaufils.

Le lendemain, samedi, l’ultra-trailer québécois Mathieu Blanchard s’est imposé sur le trail de 45 kilomètres, surnommé « Tupuna Trail ». Il a parcouru les 45 kilomètres en 5 heures, 16 minutes et 57 secondes. Thomas Lubin, Cédric Fleureton, et Guillaume Peretti suivent au classement. Sur les 207 partants, seuls 149 ont été classés, pour les plus longs en 11 heures et 10 minutes, et les 58 derniers, hors délais samedi soir, ont été stoppés avant la fin.

Dans les autres épreuves, le « Iti Trail » de 13 kilomètres sur le mont Rotui a été remporté Cédric Wane. Et le « Aito Trail » en relais a été gagné par Ahiti Teriitaumihau et Tamatoa Raparii.

Résultats complets à télécharger (format Excel) :



Triathlon vendredi 31 mai :

Resultat XTERRA TRIATHLON ELITE 2019

Resultat XTERRA FUN TRI 2019

Resultat XTERRA VTT

Resultat XTERRA VAE

Trail samedi 1er juin :

Resultat XTERRA TUPUNA TRAIL 2019

Resultat XTERRA AITO TRAIL 2019

Resultat XTERRA ITI TRAIL 2019