Tahuhu Maraeura élu maire de Rangiroa

Suite à la démission d’office de Teina Maraeura, c’est son fils Tahuhu qui a été désigné maire par 16 voix contre 11 par le conseil municipal de Rangiroa.

Tahuhu Maraeura est le nouveau maire de Rangiroa, élu par 16 voix contre 11 à Félix Tetua, ancien 1er adjoint au maire. Il succède ainsi à son père, tavana depuis 1989, condamné par le tribunal correctionnel le 14 avril dernier dans l’affaire du FDA pour favoritisme et détournement de fonds publics. Teina Maraeura, qui a écopé d’un an de prison ferme et un an avec sursis, 5 millions d’amende et surtout, 5 ans d’inéligibilité et d’interdiction d’exercer une fonction publique, voyait ainsi se refermer les portes de la mairie qu’il avait conservée aux dernières élections municipales.