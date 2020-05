Tauhiti Nena soutenu par Gaston Flosse pour le 2e tour des municipales

Ce matin au siège du Tahoeraa, Tauhiti Nena tenait une conférence de presse avec Gaston Flosse qui apporte son soutien à la liste Papeete To’u Oire, arrivée en 2e position au premier tour des élections municipales à Papeete. La formation Amuitahira’a de Maryse Ollivier le soutient également, ainsi que Nathalie Cuneo-Parau, l’ex tête de liste de A Ti’a Mai sur Papeete, désavouée par son mouvement dans un communiqué diffusé ce matin. Chantal Galenon et Marcel Tuihani ont refusé de se joindre à cette alliance.

La conférence de presse a débuté sur un lapsus révélateur de Gaston Flosse : « je voulais confirmer la décision des instances du Tahoeraa Huiraatira de soutenir pleinement, entièrement, la candidature de Tauhiti Nena pour ce second tour des élections présidentielles. » Hilarité générale, évidemment.

« Je n’aurai jamais vu une élection aussi difficile que celle-là, a poursuivi Gaston Flosse faussement surpris par des pratiques qu’il n’a pas toujours vilipendées, on va être en pleine magouille, des CAE, des CAES, des barquettes de ma’a par-ci, des cartons de ma’a par là, du jamais vu dans notre pays, mais ça ne fait rien, nous vaincrons quand même. (…) J’ai vu le programme de Tauhiti, il est parfait. Et je crois que dans 6 ans, vous allez être obligés de revoter pour lui. »

Chantal Galenon et Marcel Tuihani lui ont dit non

Si le Tahoeraa et le Tavini avaient réussi leur regroupement au premier tour, Tauhiti Nena l’aurait rejoint. « L’accord ne s’est pas fait, donc j’avais décidé de courir tout seul au premier tour. Pour le 2e tour, on ne peut pas faire autrement que de s’unir pour le changement. » Mais pour le deuxième tour, Chantal Galenon et Marcel Tuihani ont refusé de se joindre à cette alliance qui inclut Gaston Flosse. « Marcel, à aucun moment il n’a voulu me rencontrer, il ne m’a pas caché qu’il devait rencontrer des personnes du côté du maire en place, je ne sais pas quel accord il a eu. Pour Chantal, le point bloquant c’était pas le programme, c’était personnel. Mais je suis très optimiste, on devrait y arriver. »

Mais Tauhiti Nena affirme que le soutien du Tahoeraa et du Amuitahira’a sera suffisant pour rattraper le retard de 2 000 voix constaté au premier tour. il compte notamment sur une meilleure mobilisation des abstentionnistes. Le 15 mars dernier, plus de 9 700 électeurs de Papeete s’étaient abstenus. Tauhiti Nena aurait préféré un report des élections à septembre, qui aurait permis de refaire le match en entier, « mais le gouvernement et les maires et le maire de Papeete veulent absolument qu’il y ait des élections tout de suite, »

Le slogan choisi par Tauhiti Nena pour ce 2e tour : « Le changement c’est maintenant, tous ensemble » – si ça vous rappelle quelque chose, c’est normal, c’était le slogan de François Hollande en 2012.

Pas de changement de la liste… pour l’instant

Soutien ne signifie pas que la liste de Papeete To’u Oire va changer. Elle est déjà déposée, mais peut être changée jusqu’à mardi en fin de journée, et si Tauhiti Nena ne semble pas exclure totalement une modification de sa liste, pour l’instant il n’en est pas question, dit-il. De toute façon, a conclu Tauhiti Nena, « faire mieux, je ne pense pas que ce soit compliqué, mais on sera prêt à faire beaucoup mieux que Michel Buillard ».Rendez-vous est donc donné au 15 juin prochain pour la présentation du programme.