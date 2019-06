Taxe sur le sucre : Heiura Les Verts dénonce le lobbying

Vendredi matin à l’occasion de sa conférence de presse, Jacky Bryant a vertement critiqué la reculade du gouvernement devant les producteurs locaux sur la taxe pour la consommation et la prévention. Une taxe que Heiura Les Verts soutenait : « Nous ne pouvions que nous satisfaire que les mauvais comportements alimentaires ou addictifs soient progressivement recadrés par une démarche fiscale. »

Mais l’annonce de la baisse de cette taxe pour les producteurs locaux, enrobée dans « la langue de bois du vice-président », a fait bondir les écologistes, qui demandent si une évaluation a été faite pour valider ou invalider cette décision, tant sur le plan de la santé que sur le plan économique. « Manifestement rien de tout ça ! Le lobbying des sociétés de production de sodas a de très beaux jours devant lui, « écrit Heiura Les Verts.

Jacky Bryant s’indignait vendredi : « On a un médecin qui est aujourd’hui ministre et qui ne réagit pas. Il faudrait qu’il relise le serment d’Hippocrate. On va nous reprocher dans 40 ans de ne rien avoir fait, comme pour le nucléaire. »