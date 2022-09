Tematai Le Gayic aux aides-soignants : l’indépendance pour favoriser l’emploi local

Alors que s’ouvre la session budgétaire dans l’hémicycle de Tarahoi, une poignée de manifestants veut se faire entendre de la classe politique et des autorités : la dernière promotion d’aides-soignants formés à l’Institut Mathilde Frebault dont beaucoup se retrouvent au sans emploi, réclame l’organisation plus fréquente de concours de la fonction publique. Tematai Le Gayic estime qu’il faudrait travailler à la reconnaissance et la priorisation des diplômes locaux dans les processus d’embauche.

La dernière promotion d’aides-soignants formés à l’Institut Mathilde Frebault et diplômée au mois de juillet se retrouve sans emploi pour la plupart d’entre eux, mis à part des remplacements de courte durée, disent-ils. Ils étaient une petite dizaine ce jeudi à manifester devant l’assemblée de la Polynésie française pour avoir interpeller les autorités sur leur situation. Pour rappel le 10 août dernier ils avaient fait appel au syndicat O oe to ’oe rima pour finalement obtenir un entretien avec le ministre de la Santé. Depuis ils n’ont pas eu de réponse satisfaisante. Les étudiants avaient été avertis quelques temps après avoir réussi le concours d’entrée à l’Institut Mathilde Frébault, qu’ils n’auraient pas la garantie de trouver un emploi à la sortie de cette formation. Ceux qui sont dans l’impasse aujourd’hui avaient préféré garder le bénéfice de ce concours et suivre la formation quand même car ils pensaient être accompagnés par le Pays dans leur recherche d’emploi.

Le Tavini propose l’indépendance en réponse à la problématique de l’emploi local

La voix de ces aides-soignants est portée au sein de l’APF par Éliane Tevahitua qui adresse une question écrite au gouvernement en lui demandant une « réponse concrète ». Mais c’est le député Tematai Le Gayic, membre du parti bleu ciel, qui les a rencontrés en personne. Devant leur volonté d’accéder à la fonction publique d’État, Tematai Le Gayic les alerte en leur indiquant qu’ils perdraient sans doute l’espoir d’avoir un emploi en Polynésie s’ils étaient fonctionnaires d’État, même via le statut de CEAPF qui « montre ses limites dans la police nationale et au tribunal de Papeete« . Le député déplace alors la question à un autre niveau. « À un moment donné quand un filet laisse passer certains poissons, il faut changer de filet. L’étape intermédiaire c’est la citoyenneté et l’étape finale, c’est la nationalité » conclut-il, en suggérant l’indépendance de la Polynésie comme solution ultime.