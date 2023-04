Territoriales : Flosse donne à l’opposition le prétexte d’un coup d’éclat

Un débat sans débat, c’est ce à quoi ont eu droit les téléspectateurs qui attendaient la rencontre sur le plateau de Polynésie La 1ère entre les candidats Tapura, Tavini et A Here ia Porinetia. Mais face à Gaston Flosse qui devait débattre en reo tahiti, Moetai Brotherson et Woullingson Raufaore ont quitté le plateau. Le candidat du Tavini va interroger l’Arcom sur la régularité de la participation de Gaston Flosse à ce débat.

Mardi soir sur le plateau de nos confrères de Polynésie la 1ère, qui s’apprêtait à accueillir le débat du deuxième tour en reo tahiti, les candidats Tavini et A Here ia Porinetia qui s’attendaient à trouver Édouard Fritch se sont retrouvés face à Gaston Flosse, dépêché sur place en tant que représentant de l’alliance Tapura-Amuitahiraa. Le matin même, à Radio1, Moetai Brotherson et Nuihau Laurey avaient débattu avec Heremoana Maamaatuaiahutapu, qui remplaçait au pied levé Édouard Fritch retenu aux célébrations de la Journée du handicap.

Moetai Brotherson et Woullingson Raufaore annoncent alors qu’ils quittent le plateau, tandis que Gaston Flosse s’exprime encore quelques minutes. Le tavana de Maupiti a expliqué que le leader orange, inéligible puisque condamné pour détournement de fonds publics, n’avait pas légitimité à représenter une liste sur laquelle il ne se trouve pas. On l’écoute dans une vidéo filmée par le Tavini :

« À notre sens, dès lors que nous avions quitté le plateau, l’émission aurait dû s’arrêter », dit Moetai Brotherson.

Alors Gaston Flosse peut-il participer aux débats ? Oui, d’après l’Arcom, l’autorité de l’audiovisuel qui a autorisé le Vieux lion à participer à la campagne des territoriales malgré sa condamnation. Mais pour Moetai Brotherson, la question est moins légale que morale : le candidat du Tavini à la présidence accuse l’ancien président de vouloir faire le cirque plutôt que de débattre du fond et estime que c’est Édouard Fritch qui aurait dû venir. « Il se défile, et a même peut-être déjà jeté l’éponge », accuse le député. Gaston Flosse de son côté s’est dit navré de ce départ du plateau. Il reproche à Moetai Brotherson de semer la division dans le pays malgré son discours rassembleur et l’accuse de refuser d’éclaircir le projet du Tavini. « On n’avait aucune envie de se prêter à ce cirque malsain, répond Moetai Brotherson. Il n’est plus éligible, il n’est plus sur la liste, donc nous estimons que nous n’avons pas à débattre avec lui. »

Sur la participation de Gaston Flosse comme sur son maintien à l’antenne, le candidat Tavini prépare un courrier à l’Arcom pour obtenir des « éclaircissements ».