Le Salon du tīfaifai fait son grand retour

Après trois années d’absence, les créateurs de tīfaifai exposent leurs œuvres au Hilton Tahiti jusqu’à samedi. Une vingtaine d’exposants ont répondu présent à cette 22e édition qui propose aussi des ateliers à destination du grand public .

Les spécialistes du tīfaifai à l’honneur. Pendant quatre jours, 25 artisans locaux présentent le fruit de leur savoir-faire à l’occasion de la 22e édition du Salon du tīfaifai. Un salon unique, qui n’a pas eu lieu depuis trois ans, réunissant cette année des artisans d’art très expérimentés, mais aussi de nombreux jeunes, qui participent à l’évolution de cet emblème de la culture polynésienne. « Il y a beaucoup de jeunes qui s’y intéressent, explique ainsi mamie Bellais, la trésorière de l’association Te api nui o te tīfaifai. Ils en font même sur les robes ». Si les tīfaifai traditionnels sont cousus à la main, aujourd’hui beaucoup d’artisans décident de coudre à la machine par gain de temps. « Aujourd’hui, il faut faire vite, on n’a pas interdit la machine, mais il faut que ça soit bien fait », précise t-elle encore.

Du travail bien fait alliant en fait plusieurs techniques de patchwork. Le tifaifai se décline aujourd’hui sous des formes très différentes : avec les fameuses couvertures et taies d’oreillers, mais aussi des robes ou encore des chapeaux. Une diversification et une transmission des savoir-faire qui intéresse la jeune Rava Ray, l’une des exposantes. « Il y a de plus en plus d’ateliers, les femmes sont plus ouvertes au partage et on se rend compte que nos grands-mères ne sont pas éternelles », confie la jeune femme. Pour elle, c’est « l’aspect artistique » du produit qui la motive à « innover » dans le but d’inciter les gens à « valoriser cette pièce d’art ».

Au programme de l’événement, en plus de l’exposition, deux concours destinés aux exposants, mais surtout des ateliers à destination du grand public qui permettront aux visiteurs de s’essayer à la confection d’un chemin de table. Le salon est ouvert tous les jours de 8 heures à 17 heures, jusqu’à samedi.