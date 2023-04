D’après plusieurs médias anglophones, les garde-côtes américains recherchent un Australien, passager du Quantum of the Seas, qui serait tombé à la mer la nuit dernière. Le paquebot de la compagnie Royal Carribbean faisait route vers Hawaii après avoir quitté Tahiti.

L’alerte a été donnée vers 23 heures, alors que le navire de croisière, passé à Tahiti et Moorea les 19 et 20 avril avec 5 389 passagers et membres d’équipage à bord, se trouvait à 1400 kilomètres des côtes hawaiiennes. Le passager disparu avait embarqué pour une croisière Brisbane – Honolulu. « Le navire a interrompu sa navigation à la suite de cette nouvelle et tout le personnel a été affecté à la recherche du passager disparu, précise le New Zealand Herald. Les passagers ont été priés de rester dans leur cabine pendant 90 minutes pour permettre les recherches sur le navire ». « Ils ont déployé des efforts considérables, des bateaux de recherche, des feux de recherche, des bouées », ajoute un passager interrogé à distance par ABC News Australia. Les navires de la zone ont aussi été appelés à participer aux recherches, sous la coordination des garde-côtes américains.

Un membre d’une famille de passagers, lui aussi anonyme, a précisé au tabloïd australien Daily Mail que l’homme disparu « était le partenaire d’une personne décédée sur le bateau à la suite d’une urgence médicale » une heure et demie auparavant. Une information qui n’a pas été confirmée par Royal Carribbean, qui a tout même confirmé qu’un de ses clients était « passé par-dessus bord ».