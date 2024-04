Teuaura Teihoarii et Raphaël Dubois ont été sélectionnés pour une mission en service civique de six mois auprès de la mairie de Paris. Les deux jeunes polynésiens âgés respectivement de 19 et 22 ans, seront chargés d’animer, d’accueillir, d’accompagner et d’orienter les délégations de jeunes lors des évènements prévus au sein du « Quartier Jeunes » aménagé dans la capitale Française dans le cadre des JO. Rencontre.

Ils étaient quatre et ne sont plus que deux. Raphaël Dubois 22 ans et Teuaura Teihoarii 19 ans ne se connaissaient pas, mais vivront tous les deux une aventure commune dans moins d’un mois. Après avoir candidaté pour intégrer le programme de Service Civique « Génération 2024 », ils ont tous les deux passé avec succès, depuis Tahiti, les entretiens organisés avec la municipalité de Paris en visioconférence. Les deux Polynésiens font donc officiellement partie des quelques 500 services civiques retenus pour venir en soutien aux agents de la capitale Française dans le cadre des Jeux olympiques et Paralympique. À ce stade du recrutement, les jeunes savent seulement qu’ils ont été choisis en tant « qu’ambassadeurs des célébrations » au sein du « Quartier Jeunes ».

Deux jeunes aux profils diffèrent.

Ils connaissent les grandes lignes des missions qui leur seront confiées, en l’occurrence animer l’espace, accueillir, accompagner, mais aussi orienter le public. Des tâches qui n’effraient pas Teuaura, employée à l’aéroport de Tahiti qui a postulé « sans forcément s’attendre à être retenue ». Diplômée en gestion des administrations, elle explique, contrairement à son collègue Raphaël, ne pas connaître du tout le monde du sport, mais qu’importe… Pour elle chaque personne à ses atouts. « Les Jeux olympiques ou du moins le service civique qui nous attend, ce n’est pas que du sport, explique la jeune femme. Ils attendent de nous de faire de la prospection, d’accueillir, d’être proche de la personne … Je pense que notre personnalité, notre façon de travailler, c’est quelque chose de complémentaire au sport ».

Une aventure enrichissante

Raphaël, lui est originaire de Vairao et connaît déjà très bien la capitale française où il s’est entraîné pendant deux ans au sein du MMA Factory. De retour au fenua depuis peu, il espère que cette expérience, au-delà des frontières polynésiennes, lui permettra de nouer des liens avec le monde sportif international, mais prend surtout cela comme une aventure enrichissante. « C’est quelque chose que je ne connais pas, confie Raphaël Dubois. C’est en rapport avec le sport et quand ils m’ont dit qu’on allait devoir tenir des stands, parler avec des gens… Je me suis dit que ça colle un peu avec ce que j’ai fait dans ma scolarité. J’ai eu l’occasion de faire du coaching, donc discuter avec des gens ça ne me freine pas ».

Les deux Polynésiens s’envoleront donc pour Paris à la fin du mois d’avril pour une mission indemnisée de 6 mois. Ils sont, selon le haut-commissariat, les deux seuls jeunes des outremers à avoir été retenu. Une manière certainement de faire écho à l’épreuve de surf qui aura lieu à Teahupoo en juillet prochain.