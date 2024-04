Trois jeunes Polynésiens honorés par le président des Meilleurs ouvriers de France

Honohere Ho et Kehaunui Gooding-Maraetefau, de l’école hôtelière de Tahiti, ainsi que Léon Tehaurai, du lycée polyvalent de Bora Bora, ont été lauréats, il y a quelques mois, du concours des « Meilleurs apprentis de France ». Ils se sont vu remettre leur médaille et leur diplôme par le Président Moetai Brotherson, mais aussi par Jean-François Girardin, président de la Société nationale des Meilleurs ouvriers de France, en mission au fenua pour aider à développer l’excellence de la filière hôtellerie – restauration.

Après la victoire, les honneurs, pour trois jeunes polynésiens qui ont brillé, entre septembre et octobre dernier, au concours des Meilleurs apprentis de France. Léon Tehaurai, un des premiers élèves du lycée polyvalent Ihi-tea no Vavau de Bora Bora à se présenter, avait décroché à Paris une médaille d’or dans la catégorie « Cuisine froide ». Honohere Ho et Kehaunui Gooding-Maraetefau, tous deux issus du lycée hôtelier de Tahiti, fraichement rebaptisé école hôtelière Te Parepare, avaient, eux, participé à la finale nationale de la catégorie « arts de la table et du service » au prestigieux restaurant Cheval Blanc. Et tous deux faisaient partie des 8 candidats primés.

Ils ont toutefois dû attendre ce vendredi pour recevoir leur diplôme et leur médaille, et pas des mains de n’importe qui. Aux côtés de Moetai Brotherson, de leurs enseignants, familles et de professionnels du secteur réunis à la présidence, un ancien chef du Ritz de Paris qui porte, sous son nœud papillon, l’insigne des Meilleurs ouvriers de France. Jean-François Girardin en est même depuis 2018 le président de la société nationale. Le professionnel a été invité par le Campus des métiers et des Qualifications du Pacifique et le ministère de l’Éducation pour une mission d’une semaine, au cours de laquelle il présidera, à Tahiti mais aussi à Uturoa, le jury des concours 2024 des meilleurs apprentis. Une table-ronde avec des chefs polynésiens, que Jean-François Girardin a déjà eu l’occasion de croiser ce dimanche matin lors d’une visite très matinale et d’un petit-déjeuner au marché de Papeete, est aussi prévue ce lundi à l’école hôtelière.

Jean-François Girardin sera l’Invité de la rédaction, en direct sur Radio1 et Tiare FM, ce lundi 22 avril à 11h30, aux côtés de la directrice du Centre des métiers et des Qualification du Pacifique Hina Grépin.