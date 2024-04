Une nouvelle identité, un food truck et un paepae pour les 20 ans du lycée hôtelier

L’École hôtelière de Tahiti – Fare ha’api’ira’a hotera no Tahiti Te ParePare, jusque là connu comme le lycée hôtelier d’Outumaoro célébrait ce vendredi ses 20 ans. Son changement de nom doit l’ancrer davantage dans l’histoire du fenua mais traduit surtout de nouvelles ambitions. L’établissement, qui veut accueillir de nouveaux publics, a aussi dévoilé son food truck, le premier d’une école hôtelière française.

L’école hôtelière de Tahiti vise l’excellence. Vingt ans après avoir ouvert ses portes à ses premiers élèves, le lycée hôtelier a été rebaptisé ce vendredi École hôtelière de Tahiti – Fare ha’api’ira’a hotera no Tahiti Te ParePare à l’occasion de son anniversaire. Pour l’occasion, autorités du Pays, de l’État, mais aussi professionnels du tourisme ont été invités à célébrer l’événement dans la cours de l’établissement. Un changement de nom sur le papier et sur le panneau marquant surtout la volonté de former toujours mieux, et intégrer toujours plus.

Travailler en partenariat avec les professionnels

Objectif : « atteindre l’excellence », explique le proviseur pépin Mou Kam Tsé, qui a insisté sur la nécessité de travailler de concert avec les professionnels du tourisme. Au secteur, donc, « d’exprimer ses besoins en main d’œuvres » et à l’école de donnée les compétences nécessaires à ses élèves, grâce à des cours, mais surtout des expériences de terrain. « Pour que les élèves progressent, il faut qu’ils soient immergés dans le bain, assure Thierry Buttaud, coprésident du conseil des professionnels de l’hôtellerie. Il faut qu’ils se retrouvent en contact avec les collègues, mais aussi les clients parce que leur fonction, c’est de servir les clients. C’est une industrie de service et c’est ça qui est primordial ».

Le foodtruck, un outil pédagogique novateur

La nouvelle École hôtelière entend aussi s’ouvrir à de nouveaux publics en proposant des formations pour les chercheurs d’emplois ou les professionnels en reconversion. L’innovation, voilà le maître mot « pour les 20 ans à venir ». L’établissement a d’ailleurs inaugurer, ce vendredi, « le premier food truck acquis par une école hôtelière française ». Ce nouvel outil pédagogique servira « à promouvoir les formations hôtelière dans les écoles, les collèges, les lycées mais aussi dans les foires et salons », à Tahiti mais aussi dans les îles, explique le proviseur qui parle d’ores et déjà de déplacements aux îles Sous-le-vent.

Former mais garder son identité culturelle

Pour lui, cette roulotte est aussi un « outil d’insertion professionnelle » qui pourrait permettre à des jeunes issus du lycée d’hôtelier d’ouvrir leur propre Food Truck dans les années à venir. À noter que les plats proposés seront exclusivement composés de produits locaux.

Enfin, l’établissement dispose désormais d’une esplanade qui l’inscrit davantage dans l’histoire et les traditions du fenua. Elle a été baptisée « Te paepae a Vaitoato » et elle aussi été inaugurée ce vendredi. Elle vient rappeler l’engagement de l’école sur le plan culturel et servira, au moins deux fois par an, aux célébrations des Pléiades.