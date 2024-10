Thomas Marty : « J’ai envie de surprendre le public »

Après avoir conquis le public français avec ses capsules vidéos et son humour décalé, Thomas Marty, en Polynésie depuis un mois, s’apprête à présenter « Allez, la bise » aux spectateurs du fenua. Invité par SA Productions, il promet ce samedi sur la scène du Grand Théâtre de la Maison de la Culture une soirée de rires durant laquelle le public se dira « ah ouais, le popa’a a bien bossé ».

Après un mois à explorer nos îles pour sa lune de miel avec « Moumoune », Thomas Marty a finalement posé ses bagages sur la côte ouest de Tahiti. Ce « voyage d’une vie » entre Moorea, Huahine, Raiatea, Rangiroa et Tahaa lui a permis de s’imprégner du fenua. Et c’est avec un sac plein d’idées qu’il débarque sur l’île principale, bien décidé à décrocher des sourires et surtout des éclats de rire chez le public du fenua. Connu surtout pour ses vidéos sur les réseaux sociaux, il est invité par SA Production, Radio1 et Tiare FM pour présenter son tout premier spectacle : Allez, la bise.

Un show adapté aux Polynésiens

Un show qu’il a déjà joué partout en France et qu’il assure avoir arrangé spécialement pour le fenua. « J’ai rajouté des expressions, des mots marrants, j’adapte vraiment le spectacle pour les Polynésiens. Comme ça, tout le monde va s’y retrouver. Et pour ma culture perso, c’est génial ! Je trouve ça trop cool d’arriver au fenua, de découvrir une tradition. J’ai envie de surprendre le public, qu’ils se disent : “Ah ouais, le popa’a a bien bossé ! » «

Des fans au fenua

À 32 ans, cet ancien banquier devenu spécialiste des vidéos humoristiques sur la vie quotidienne, qui est passé de 500 à 6 000 vues par jour pendant le Covid, a déjà une petite communauté de fans à Tahiti. Il avoue d’ailleurs avoir été agréablement surpris par les nombreux messages reçus lorsqu’il a annoncé sur ses réseaux qu’il viendrait jouer son premier spectacle à Tahiti. Pendant son séjour, il a pu découvrir la beauté de la culture polynésienne et se dit impressionné par les Polynésiens, « un peuple extraordinaire », dont il s’est largement inspiré pour ses dernières vidéos.

Une vidéo à Tahiti va sortir cette semaine

Depuis son arrivée, plusieurs capsules ont d’ailleurs vu le jour. Entre celle où il galère à s’orienter lors d’une rando à Moorea, celle où il chantonne, bière à la main sous les averses du fenua, et surtout celle filmée dans le garage de « Coro » à Huahine – qui a d’ailleurs fait un joli buzz –, il ne manque pas d’inspiration. Il nous a d’ailleurs confié qu’il préparait une nouvelle vidéo, tournée cette fois à Tahiti, et qui devrait être publiée jeudi ou vendredi, juste avant son show au Grand théâtre de la Maison de la Culture, le 5 octobre prochain. « Venez, franchement, vous allez voir, c’est la folie. On forme une grande famille et après, ça part en night. Si on fait un gros spectacle, grosse tournée au Morrison ! « plaisante-t-il.

Les billets pour Allez, la bise ! présenté ce samedi 5 octobre au Grand Théâtre sont disponibles sur ticket-pacific.pf, dans les magasins Carrefour, ainsi qu’à l’accueil de Radio1 et Tiare FM à Fare Ute.