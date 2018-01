Tiare FM, le rythme du web

Le site Internet de la première radio de Polynésie, Tiare FM, a été entièrement repensé et relooké pour cette rentrée 2018. Parfaitement adapté aux téléphones mobiles et tourné vers les réseaux sociaux, le nouveau tiarefm.pf propage le rythme des îles partout sur le web !

Depuis deux ans, Tiare FM caracole en tête des études d’audience radio de Médiamétrie en Polynésie française. Pour cette rentrée 2018, la radio préférée des Polynésiens se rapproche encore davantage de ses auditeurs avec un nouveau site mieux adapté aux smartphones et tourné vers les réseaux sociaux. Directs, invités, rendez-vous et évènements Tiare FM, grille des programmes ou actualités… Tout un condensé de l’univers de Tiare FM est désormais disponible sur Internet dans une version épurée et branchée en simultanée sur la page Facebook de la radio. De quoi emporter le rythme des îles partout sur le web !