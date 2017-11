Tiare FM première radio, Radio 1 première matinale

Selon les derniers résultats de l’étude annuelle menée par Médiamétrie, Tiare FM reste la première radio la plus écoutée en Polynésie française et Radio 1 conserve sa place de première matinale du fenua !

L’étude d’audience annuelle des médias en Polynésie menée par Médiamétrie vient de livrer ses résultats. Tiare FM confirme son leadership en étant, pour la deuxième année consécutive, première radio et donc radio préférée des Polynésiens. Radio 1 progresse également par rapport à ses concurrents. Cette année encore, la matinale de Radio 1 est la plus écoutée de la bande FM de 6h à 8h30 chaque jour sur la zone urbaine. Enfin, nos journaux sont les rendez-vous d’information locale qui regroupent le plus d’auditeurs en radios. Vous êtes 35 000 chaque jours à être des auditeurs fidèles de nos radios.

Merci pour votre fidélité et votre confiance !