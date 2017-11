Coupe de France : Tefana condamnée à l’exploit

Samedi 11 novembre à 15 heures au stade Pater, les joueurs de Faa’a de l’AS Tefana seront opposés aux professionnels du Rodez Aveyron Foot (RAF) pour le 7ème tour de la Coupe de France de football. Les joueurs sont condamnés à l’exploit pour poursuivre la compétition.

Pour le lancement de la coupe de France, les jaunes et verts de l’A.S. Tefana sont condamnés à l’exploit, samedi, face aux joueurs professionnels du RAF. Les joueurs de Faa’a, qui ont décroché leur qualification pour la Coupe de France face à l’AS Temanava lors de la dernière finale de la Coupe de Tahiti Nui, ont de grande ambitions offensives pour ce match, comme l’explique Pascal Vahirua, entraîneur de la formation.

Il faudra effectivement être pressant face au joueurs du RAF qui se sont propulsés cette année en National. L’équipe est actuellement leader incontesté de la troisième division française avec 7 victoires et 4 matchs nuls. Avec une demie-finale jouée face au célèbre Olympique de Marseille (OM) en 1991 et un quart de finale face au PSG en 2011, les Aveyronnais souhaitent aller loin dans la compétition et marquer les esprits en confirmant leur bon début de saison, confirme l’entraîneur Laurent Peyrelade.

Malgré l’écart de 3 divisions qui les sépare du RAF, les Tahitiens comptent sur leur public pour faire la différence. Un public qui devra jouer le rôle de douzième homme. Comme d’habitude, l’autre espoir de l’AS Tefana réside sur la forme de son adversaire après 20 heures de voyages et des températures difficiles. Enfin, l’AS Tefana pourra miser sur son expérience et son bon début de saison. En septembre dernier, les verts et jaunes ont décroché la Coupe des Champions en s’imposant face à l’AS Dragon.

Pratique :

Ce qui est sûr, c’est que les deux équipes souhaitent offrir du grand spectacle et attendent leurs fans samedi à 15 heures au stade Pater. Billetterie sur place.