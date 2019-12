Tiki Fest, en attendant Diplo

Le Tikifest, premier festival international de musique en Polynésie, s’est tenu samedi à Punaauia. En attendant Diplo, l’un des plus grands DJ de la scène internationale, ce sont des groupes et DJ locaux qui ont maintenu en haleine les plus de mille personnes déjà présentes en milieu d’après-midi. 4 000 visiteurs étaient attendus dans la soirée.

Il planait sur l’esplanade du Bel-Air comme un air de Woodstock, en plus modeste certes, mais l’ambiance et l’état d’esprit y étaient. « Coolitude » était le mot d’ordre de l’événement.

Difficile de trouver parmi la foule un visage fermé. Ce n’était que visages maquillés ou peinturlurés aux sourires éclatants, rires ou tendres moments partagés en couple quand ce n’étaient pas des déhanchement frénétiques au rythme de la musique. Le moindre fauteur de trouble serait vite repéré dans cette ambiance, d’autant que les organisateurs avaient mis le paquet en matière de vigiles. Environ une cinquantaine, à la carrure dissuasive, talkie-walkie en main et prêts à intervenir.

Tout autour de l’esplanade, des stands pour se restaurer avec un bon nombre de tables pour se poser. À noter qu’assiettes et gobelets étaient tous en matière recyclable selon le désir de Studio 87, promoteur de l’évènement. Petit détail mais non des moindres, dans des endroits reculés, des toilettes. Bref une organisation sans faille appréciée des visiteurs, comme le souligne Solange.

Si certains étaient collés à la scène smartphone à la main pour immortaliser le moment, d’autres avaient apporté leur peue et appréciaient tranquillement le spectacle, se levant de temps à autres pour danser.

Ce sont les groupes du cru qui ont lancé les festivités : Pepena, Koru, T-Unit, Mr.Olson, Sam et Temae Records. Ils ont assuré la première partie de Diplo, guest star de ce Tiki Fest, première édition. Pour faire venir à Tahiti celui qui a collaboré avec Madonna, Shakira, Snoop Dogg, Bruno Mars ou DJ Snake, les organisateurs ont dû s’armer de patience. Et ce n’était pas une mince affaire à en croire Vaihiti, chef de projet événementiel au sein de Studio 87.

Diplo qui est finalement arrivé sur scène dès sa descente d’avion en provenance de Hawaii, brandissant un drapeau tahitien et soulevant la foule.

Contactée ce dimanche, la gendarmerie qui appréhendait un peu cette soirée de samedi, vu le nombre de personnes présentes, environ 3 000, et que les stands de restauration avaient l’autorisation de vendre de l’alcool, s’est déclarée « stupéfaite » que la soirée se soit passée sans incident. Signe de la bonne organisation, tôt ce matin, aucun gobelet ni assiette ne trainait au sol, les déchets ayant été ramassé et mis dans des sacs poubelles.