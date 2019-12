Les enseignants appellent à la grève jeudi 5 décembre en Polynésie

Le syndicat SNUipp-FSU de Polynésie appelle les enseignants à un mouvement de grève le 5 décembre sur le territoire en écho à celui qui s’annonce en métropole contre la réforme des retraites. Un rassemblement devant le Haut-commissariat à 9 heures est prévu, et selon Alexandra Lanté, secrétaire territoriale du SNES Polynésie, « il y aura une forte mobilisation ».

La FSU, Fédération syndicale unitaire qui regroupe quatre syndicats d’enseignants (SNES, SNEP, SNUEP, SNUIPP) appelle à un mouvement de grève le 5 décembre sur le territoire, en écho à celui qui s’annonce en métropole contre la réforme des retraites. Les syndicats se déclarent contre le projet de mise en place d’un système de retraite à points et se prononcent pour le maintien du système actuel.

La réforme prévoit de calculer les pensions sur l’ensemble de la carrière, contre les six derniers mois actuellement. En compensation, les retraites intégreraient les primes et indemnités. Mais l’Éducation a un niveau de primes beaucoup plus bas que le reste de la fonction publique, et Emmanuel Macron a lui-même convenu que les enseignants seraient parmi les fonctionnaires les plus lésés par la réforme.

Alexandra Lanté, secrétaire territoriale du SNES Polynésie et représentante de la FSU précise qu’en cas de l’adoption de la réforme, les enseignants qui démarrent actuellement leur parcours professionnel perdraient en fin de carrière 108 000 Fcfp de retraite par mois. Sa fédération syndicale estime de 36 000 à 71 000 Fcfp la perte pour les enseignants aujourd’hui en poste. Les enseignants demandent donc que la réforme s’accompagne d’une revalorisation salariale et s’inquiètent de l’attractivité future de la profession.

