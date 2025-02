Tiki Fest : le DJ Don Diablo s’ajoute aux têtes d’affiche

Après avoir annoncé la venue de SCH, Slimane, Bon Entendeur, Emma Peters et Feder, le Tiki Fest 2025 a enfin bouclé toute sa programmation. Les 11 et 12 avril, le festival accueillera au parc Vairai le DJ néerlandais Don Diablo, grand spécialiste de l’électro house et de la future house, régulièrement classé parmi les meilleurs DJ du monde.

Un nouvel artiste pour le Tiki Fest 2025. Studio87 avait teasé la présence d’un « DJ mystère », son nom est désormais connu, il s’agit de Don Diablo, un Néerlandais spécialisé dans la house et la future house, « pas facile à aller chercher », indique l’organisateur du festival Florian Sodoyer. Il faut dire que l’artiste est classé dans le top 15 mondial du magazine référence DJ Mag depuis huit ans, avec pour meilleur résultat un top6. « Il est donc très demandé, dans de très gros festivals comme Tomorrowland, et nous n’avons pas la même puissance financière qu’eux », souligne Florian Sodoyer, ravi d’avoir pu décrocher cette référence de la scène électro.

Don Diablo est programmé pour le vendredi 11 avril, le même soir que Slimane et Feder. Le samedi 12 avril, SCH, Bon Entendeur et Emma Peters se partagent la tête d’affiche. « Jusqu’ici, les ventes de tickets marchent bien, mais surtout pour le samedi puisque les gens avaient la programmation complète. Avec cette annonce, ça devrait se rééquilibrer largement », anticipe l’organisateur. Une quinzaine d’artistes locaux, dont Pepena et Nohorai, se produiront également durant ces deux soirées.

La billetterie est disponible en ligne, et en physique chez iStore dans la galerie Pacific Plaza de Faa’a et chez Elite au centre Vaima.