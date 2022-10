Toujours pas de traces du pêcheur disparu à Tubuai

Les débris de son coque-alu, puis l’embarcation elle-même, ont été découverts par d’autres habitants de l’île. Mais malgré un important dispositif de recherche, le pêcheur sous-marin, n’a pas pu être retrouvé. Le JRCC appelle à la prudence, dans un contexte de forte houle annoncée sur toute une partie de fenua.

C’est en début d’après-midi que le JRCC Tahiti a été informé de la disparition d’un pêcheur à Tubuai. Il était parti en début de journée pour aller pratiquer la pêche sous-marine, à bord d’un petit navire à coque aluminium. D’autres pêcheurs avait retrouvé des débris de l’embarcation quelques heures plus tard. Rapidement cinq bateaux locaux, déjà sur zone, et un navire support de plongée sont déployés pour mener les recherches. Un Falcon Gardian de l’armée, et des patrouilles à terre, réalisées par le chef d’aérodromes, sont aussi engagées. Le coque-alu est retrouvé sur la barrière, à l’intérieur du lagon de Tubuai en milieu d’après-midi, rempli d’eau et vidé de ses équipements. Aucune trace de vie n’a été identifiée à proximité, précise le JRCC. À la tombée de la nuit, par mesure de sécurité, le dispositif de recherche a été suspendu et remplacé par la frégate Prairial, engagée par le JRCC Tahiti en fin d’après-midi, afin de continuer à ratisser la zone. Les recherches sont restées pour l’instant infructueuses. Un nouveau point de situation doit être réalisé ce mardi.

« Toutes informations permettant de retrouver le pécheur disparu doivent être communiquées immédiatement par téléphone sur le numéro d’urgence 16 », précise le JRCC qui appelle à la prudence, vu l’épisode actuel de forte houle.

Avec communiqué