Tour des juges : le passage test de la barge des travaux fait des vagues

La plateforme prévue pour servir à la construction de la fameuse tour des juges semble avoir du mal à rejoindre l’emplacement du futur édifice. Les défenseurs de Teahupoo invités à assister à son déplacement ont publié une vidéo dans laquelle ils filment l’embarcation « bloquée » mais aussi des coraux « cassés » par son passage. Le test prévu samedi est annulé, mais Moetai Brotherson réaffirme que l’ancienne tour et ses fondations ne pourront plus être réutilisées.

Ça chauffe encore au PK 0. Ce vendredi, les fervents défenseurs de Teahupoo ont été invités à assister au premier déplacement de la barge prévue pour servir à la construction de la fameuse tour des juges. Si à la base, cette sollicitation voulait rassurer ceux qui s’opposent à la mise en place de la nouvelle structure, elle a clairement eu l’effet contraire. C’est en tout cas le sentiment qui ressort au visionnage de la vidéo publiée par le collectif Mata Ara ia Teahupoo sur Instagram. Les images mettent en évidence des coraux qui auraient été cassés lors du passage de la plateforme avant de révéler le bâtiment à l’arrêt. Selon les propos tenus par l’auteur du film de 15 minutes la barge, pourtant vide, « devait passer » selon les autorités. Sur son trajet effectué « en pleine marée haute », une des hélices se serait brisée, sur les coraux justement. Cet incident vient ainsi conforter les associations dans leur combat, elles demandent désormais aux autorités « d’assumer les conséquences ». Les associations et le président Brotherson devaient participer à un test de la barge demain, samedi, mais suite à cet événement, il a finalement été annulé.

Interrogé par nos confrères de TNTV vendredi soir, le président du Pays « constate que cela s’est mal passé » et « le regrette, comme tout le monde », mais reste ferme : « On a deux attitudes possibles face à ça : soit on baisse les bras, et on se dit qu’on ne fait plus les Jeux, ce n’est pas ma mentalité et je pense pas que c’est ce que veulent les habitants de Teahupoo et plus largement les Polynésiens. Mais si on veut que les Jeux se tiennent ici, je vais le répéter, on ne peut pas utiliser les anciens dispositifs, je ne prendrai pas, moi, la responsabilité de mettre des vies en danger. Est-ce que ces associations sont prêtes à le prendre ? Je ne pense pas. » Une réunion technique est prévue demain par le maître d’œuvre, pour voir « comment faire autrement ». Mais, prévient Moetai Brotherson sans cacher son agaçement, « si au final il n’y a pas de solutions, puisqu’on ne pourra plus, de toute façon, réutiliser les anciennes fondations et réutiliser l’ancienne tour, évacuons ça une bonne fois pour toutes, et bien il faudra se poser la question de la pérennité des épreuves de surf à Teahupoo. »