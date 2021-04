Tourisme : l’État publie enfin les décrets manquants

Trois jours avant la date fatidique, le décret du Premier ministre et l’arrêté du haut-commissaire permettant de faire à nouveau du tourisme un motif impérieux sont enfin sortis. L' »investissement », et les « manifestations culturelles et sportives » figurent également au nombre de ces motifs.

Malgré les annonces, rien dans les textes nationaux qui régissent les déplacements vers la Polynésie française ne permettait encore le rétablissement du tourisme parmi les « motifs impérieux ». Au grand dam des professionnels du tourisme, qui restaient dans l’insécurité juridique face à leurs clients américains.

Le décret du Premier ministre daté du 27 avril, qui autorise le haut-commissaire à le faire, a finalement été publié au JORF du 28 avril. Ne manquait donc plus cet arrêté du haut-commissaire en Polynésie, qui vient d’être pris ce mercredi : il ajoute « à la liste des motifs impérieux, les déplacements nécessaires aux activités en lien avec l’impératif de reprise économique du territoire, dont notamment l’investissement, le tourisme ou les manifestations culturelles et sportives pour les déplacements entre la Polynésie française et les Etats-Unis à compter du 1er mai 2021. » Seuls les déplacements par voie aérienne sont concernés à ce stade, précise le Haut-commissariat.

Ainsi, il aura fallu pas moins de 22 jours depuis le 7 avril, date de l’annonce de la réouverture des frontières aux touristes en provenance des États-Unis , jusqu’à aujourd’hui, 3 jours avant la date fatidique du 1er mai, 6 jours avant le premier vol prévu entre Los Angeles et Papeete, pour que l’on soit certain de pouvoir accueillir les visiteurs.

Ces trois semaines d’incertitude ont déjà refroidi les ardeurs de certains candidats au voyage et provoqué des annulations de réservations aériennes et hôtelières. Les hôtels de grand luxe de Bora Bora habitués de la clientèle américaine sont sur le point de rouvrir, assure le service du tourisme, mais ce n’est pas le cas de tous : ainsi le Brando a diffusé un communiqué aux professionnels annonçant qu’il prolonge sa fermeture jusqu’au 31 mai en raison d’annulations dues au protocole sanitaire. Les Pearl Resorts ne rouvrent pas non plus la semaine prochaine, pas plus que les hôtels 3 étoiles.

« Le haut-commissaire tient à souligner que ces mesures sont réversibles en fonction de l’évolution de la situation sanitaire en Polynésie française et dans les territoires concernés. Les principaux indicateurs sanitaires seront donc observés avec la plus grande attention par les autorités au cours des prochaines semaines. Par ailleurs, les déplacements entre la France métropolitaine et la Polynésie française restent soumis aux trois motifs impérieux applicables depuis le 03 février dernier (familiaux, professionnels et santé) », conclut le haussariat.