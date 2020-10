Tourisme: priorité forcée aux marchés américain et français

La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a réuni l’Observatoire du tourisme. L’occasion de faire le point sur la situation sanitaire, l’évolution du dispositif d’entrée des voyageurs, rédéfinir les marchés prioritaires et aussi de faire un point sur la feuille de route du tourisme polynésien à horizon 2025.

Créé en 2016, l’Observatoire du Tourisme est un espace d’échanges et de concertation ainsi qu’un outil de copilotage de la stratégie de développement touristique de la Polynésie française. La visioconférence a réuni autour de Nicole Bouteau, Maïlee Faugerat, présidente du CA de Tahiti Tourisme, Jean-Marc Mocellin, directeur de Tahiti Tourisme, Bruno Jordan, chef du service du tourisme, ainsi que Warren Dexter, le garant-médiateur de l’élaboration de la future feuille de route du tourisme polynésien Fari’ira’a Manihini 2025.

Point sur la situation sanitaire

La ministre du Tourisme a rappelé l’efficacité du protocole sanitaire d’entrée en Polynésie française. Aucun des touristes détectés positifs au COVID n’a été à l’origine de contamination locale. Elle a aussi indiqué que les visiteurs détectés positifs sont immédiatement mis en isolement à leur frais, soit dans leur hébergement touristique, soit dans un logement dédié. Le ministère du Tourisme, en étroite collaboration avec le bureau de veille sanitaire, assure l’accompagnement de ces personnes jusqu’à leur sortie d’isolement.

Evolution du dispositif d’entrée des voyageurs

Nicole Bouteau a également évoqué l’évolution du dispositif d’entrée des voyageurs. Désormais, le passager qui n’aura pas obtenu le résultat de son test RT-PCR avant le départ, pourra réaliser un test antigénique le jour de son départ. Il devra présenter à l’enregistrement une attestation de réalisation du test RT-PCR, associée au résultat négatif à un test antigénique. Par ailleurs, arrivé en Polynésie, le passager devra lorsqu’il recevra le résultat de son test RT-PCR, si ce dernier est positif, se mettre en relation avec les autorités sanitaires polynésiennes. Par ailleurs, l’obligation de test avant départ s’applique désormais à toutes personnes âgées d’au moins 11 ans, au lieu de 6 ans précédemment.

Bilan à trois mois de la reprise du tourisme international

Le second point présenté aux représentants du tourisme polynésien concerne le bilan à 3 mois de la reprise du tourisme international. Depuis le 15 juillet dernier, la Polynésie a accueilli plus de 35 000 voyageurs tant résidents (21%) que touristes (79%). Les non-résidents proviennent pour 54% de la France (15 000), 36% des Etats-Unis (10 000) et 10% d’autres pays (2 800). À ce jour, la fréquentation touristique affiche une baisse de 60% par rapport à octobre 2019. On écoute Nicole Bouteau faire un point sur la situation.

États-Unis et métropole, les marchés prioritaires

Les budgets des marchés inaccessibles ont été réaffectés afin d’optimiser et de renforcer les actions en cours et de pouvoir en générer de nouvelles sur la fin de l’année 2020 et le début de l’année 2021. Les États-Unis et le marché français ont été identifiés comme marchés prioritaires pour l’exercice à venir, représentant à eux seuls 90% des visiteurs depuis le 15 juillet.

Fari’ira Manihini 2025 ou l’implication de la population dans sa vision du tourisme

Pour conclure cette rencontre, un point d’étape des travaux d’élaboration de la feuille de route du tourisme polynésien à horizon 2025 a été présenté. Depuis le 21 octobre, Fari’ira’a Manihini 2025 est entrée dans sa seconde phase avec le lancement de la consultation grand public. Car son objectif est que le plus grand nombre puisse participer, proposer, collaborer, et s’impliquer dans sa vision d’un futur touristique pour la Polynésie. La plateforme FM25 est accessible sur le site www.fm25.pf . Dix-huit chantiers collaboratifs portant sur différents secteurs touristiques ont été créés depuis son ouverture au grand public.

