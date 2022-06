Le centre Tous CAApables de l’association éponyme a ouvert ses portes ce vendredi 3 juin à Patutoa. Les partenariats se multiplient pour cette nouvelle entité à destination des personnes atteintes de troubles du spectre autistique et de leurs familles.

L’association Tous CAApables créée à la fin du mois de février par Sébastien et Nathalie Rougé a inauguré ce vendredi 3 juin son centre au dessus du restaurant Cheval d’or à Patutoa. Dès lundi il accueillera des familles d’enfants atteints de troubles du spectre autistique en demande de prise en charge. Nathalie, éducatrice et graphothérapeute, faisait déjà des interventions à domicile grâce au véhicule acquis par l’association ; à présent elle peut recevoir dans le centre Tous CAApables. Les locaux ont une situation géographique choisie pour la proximité avec l’école Taimoana, comme l’explique Sébastien Rougé qui devrait accueillir une classe pilote UEEA – pour Unité d’enseignement élémentaire autisme – à la rentrée prochaine. « On a ouvert juste un peu avant la fin de l’année pour que les parents d’enfants autistes voient qu’il y a un centre qui ouvre », où ils peuvent venir bénéficier d’un accompagnement, et de soins auprès de spécialistes.

Salle multisensorielle et accompagnement éducatif

Les familles ont dans ce centre un espace dédié mais elles peuvent aussi y trouver une salle multisensorielle : sons, lumière et sensations peuvent y être abordés en toute indépendance avec des objets très divers : balles sonores, poste de radio, lampe à lave, tapis de textures différentes, etc… Ils pourront travailler en présence d’un adulte autour de l’hypersensibilité ou de l’hyposensibilité.

Et puis une autre salle est dédiée aux intervenants privés avec lesquels travaillent Nathalie et Sébastien. Un psychologue et un psychomotricien pourront y être consultés. Nathalie Rougé elle-même éducatrice et graphothérapeute assurera des séance au centre.

Partenariat avec le groupe Degage : « une première main tendue »

Pour Sébastien, cette association fait surtout « le lien entre les différentes choses qui existent déjà » à destination des personnes autistes en Polynésie, ce qui est très important lorsqu’on parle de troubles du spectre autistique, aussi variés qu’imaginable et à appréhender sans à priori. C’est là le rôle de cette association qui a plusieurs partenariats en construction avec des entreprises pour accompagner des jeunes adultes autistes vers une insertion professionnelle. « Le groupe Degage a créé un partenariat immédiatement, explique Sébastien, en nous offrant des tickets gratuits pour que nos éducateurs puissent accompagner de manière éducative des enfants dans les îles, mais aussi en soutenant une personne ». La convention est encore en cours d’élaboration mais le partenariat devrait être couché sur le papier prochainement. Le groupe Degage a accepté d’accompagner un jeune homme de 22 ans vers l’insertion professionnelle. « Dès lundi, je leur présenterai un CV et expliquerai les difficultés de ce jeune adulte de 22 ans et nous envisageons peut-être qu’il intègre un poste à la fin de l’année, en mi-temps, on ne sait pas encore ». Le maître-mot est découverte pour chacun dans cet accompagnement qui se fera « en douceur » comme l’explique Sébastien Rougé. « C’est déjà une première main tendue, chaque cas est individuel ».

L’association Tous CAApable est disponible sur Facebook et dans ses nouveaux locaux qui sont ce vendredi 3 et samedi 4 juin, en portes ouvertes pour les familles concernées.