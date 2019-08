Trials de la Tahiti Pro : Kauli Vaast et Tyler Newton s’invitent au main event

Le local Kauli Vaast, 17 ans, est le vainqueur des trials de la Tahiti Pro, battant le Hawaiien Tyler Newton ce dimanche à Teahupoo. Tous deux décrochent ainsi leurs « wildcards », leurs tickets pour la compétition, 7e étape du championnat WSL, qui doit débuter mercredi.

Les trials de la Tahiti Pro, qui avaient été reportés de samedi à dimanche pour cause de trop forte houle, ont rendu leur verdict. Sur les 22 surfeurs locaux et les 10 surfeurs étrangers engagés, c’est le jeune Kauli Vaast qui remporte l’épreuve. Pour cela, il aura éliminé Taumata Puhetini, puis l’Australien Jack Robinson, et enfin le Hawaiien Tyler Newton, avec une note de 16,90 contre 14,90.

Les deux finalistes gagnent ainsi leur ticket d’entrée dans « l’événement principal », le main event que constitue la 7e étape du championnat de la World Surf League qui débute mercredi 21 août. Les deux autres surfeurs tahitiens engagés sont Michel Bourez et Matahi Drollet.